Sauberkeitsrappen: Die Linke gibt sich nicht geschlagen

Siegenthaler sieht sogar Vorteile in der neu angepeilten Lösung. «Die Charta gibt vielleicht etwas mehr Spielraum, massgeschneiderte Vorgaben zu entwickeln.» Die Vorgaben, die mit dem Gewerbe abgemacht werden, müssten aber verbindlich sein, betont Siegenthaler. Grundsätzlich müsse vermieden werden, dass Abfall überhaupt erst entstehe. Und wenn er entstehe, müssten die Entsorgungskosten so verteilt werden, dass es sich lohne, den Abfall zu vermeiden.

Umstrittener Kompromiss

Was in der Charta stehen wird, ist noch unklar. Wie auch beim Sauberkeitsrappen habe man bei diesem Vorhaben kein Vorbild, betont Gemeinderätin Wyss. Ziel sei es nach wie vor, den Müll zu reduzieren – dessen Entsorgung die Stadt Bern jährlich elf Millionen Franken kostet. Eckpunkte gibt es immerhin: Das Dokument richtet sich verpflichtend an die Berner Innenstadt, soll klare und messbare Ziele enthalten und ein Controlling-System beinhalten.

Für Alexander Reinhard sind das Beispiele und Massnahmen, die in Gewerbekreisen schon eingeführt worden sind. Auch in seinen eigenen Bäckereien: Mehrwegbecher, die den Karton-Kaffeebecher ersetzen, Plastiksäcke aus kompostierbarem Material oder die Stofftasche. Zurzeit entwickelt Reinhard laut eigenen Aussagen Behälter für den Salat. Dabei holt er sich Hilfe von Studierenden, die untersuchen sollen, welches Material am besten geeignet ist. «Ob Plastik, Glas oder Bambus, das wird sich zeigen», sagt Reinhard.

Zusätzliche Abfalleimer in der Stadt seien ebenfalls eine Möglichkeit, schlägt Reinhard vor. Doch da widerspricht Sven Gubler von Bern City. «In der Innenstadt, die zu den Unesco-Weltkulturerben gehört, könne man nicht einfach 30 neue Kübel hinstellen.» Das Stadtbild werde gestört.

«Zahnloser Papiertiger»

Gar nicht begeistert zeigt sich Thomas Balmer. «Dafür hätte der Aufwand nicht betrieben werden müssen», sagt der Präsident vom Gewerbeverband KMU der Stadt Bern. Dass Abfall und Littering bekämpft werden müssten, da seien sich alle einig. Nun aber ein Dokument zu erstellen, nach der ganzen Aufregung über die Gebühr, das stimme ihn skeptisch. «Das wird bloss ein zahnloser Papiertiger, den werden wir sicher nicht bekämpfen», sagt Balmer.

An der Ausarbeitung der Charta will sich Balmer nicht beteiligen. «Wir haben keine Lust mehr.» Es blieben die Mittel, sich in der Vernehmlassung zu melden oder Beschwerde einzureichen. Auf alles Weitere warte er gespannt. «Ich lasse mich überraschen», sagt Balmer.