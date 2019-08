Sanierung Schule Bethlehemacker kostet Stadt Bern 63,6 Millionen Franken

Daher soll das bestehende Gebäude zurückgebaut und durch einen zweistöckigen Neubau ersetzt werden. Vorgesehen ist demnach ein Massivbau mit vorfabrizierten Holz- und Betonelementen. Im Erdgeschoss sind Bibliothek und Tagesschule mit Küche geplant, im Obergeschoss zwölf Klassenzimmer.

Der Baukredit von 63,6 Millionen Franken beinhaltet einen Projektierungskredit von 6 Millionen Franken. Stimmt der Stadtrat der Vorlage zu, kommt sie voraussichtlich im Februar 2020 vors Volk.

Provisorium in Brünnen

Die Bauarbeiten sollen bis 2023 dauern. Während dieser Zeit sollen die älteren Kinder im geplanten Schulprovisorium an der Brünnenstrasse 15 unterrichtet werden, die jüngeren bleiben auf dem Schulareal Bethlehemacker.

Bereits im November soll das Stimmvolk über den Baukredit von 16 Millionen Franken für provisorischen Schulraum in Brünnen entscheiden. Dort werden in drei Modulbauten Platz für total 14 Klassen geschaffen. Im Westen von Bern müssen in den nächsten 20 Jahren mehrere Schulanlagen saniert und erweitert werden.

Das Provisorium soll nacheinander von den Volksschulen Bethlehemacker, Schwabgut, Bümpliz, Statthalter, Gäbelbach und Tscharnergut genutzt werden. Dazu werden die Bauarbeiten an den jeweiligen Schulanlagen zeitlich gestaffelt.

In der Stadt Bern sind zahlreiche der rund 150 Schulgebäuden auf den 40 Schularealen sanierungsbedürftig. Im Mai sagte das Stimmvolk mit über 91 Prozent Ja zu einem Kredit von fast 60 Millionen Franken für die Erneuerung der Schulanlage Kleefeld.