Ursula Wyss will Autoverkehr weiter einschränken

Frau Wyss, Sie waren mit dem ­Gemeinderat in Palermo. Konnten Sie den Italienern etwas beibringen?

Nein (lacht), das war aber auch nicht das Ziel der Reise. Die Schwerpunkte lagen bei der Mafiabekämpfung und der Migration; aber selbst aus verkehrspolitischer Perspektive war die Reise interessant. So hat Palermo vor vier Jahren zwei grosse Hauptverkehrsachsen mitten in der Innenstadt in Fussgängerzonen umgewandelt. Verkehrsberuhigung ist also in fast allen Städten ein Thema – selbst dort, wo man es in der Schweiz wohl nicht so vermuten würde.