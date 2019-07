Samstags-Shopping: Nun kommt es zum Showdown

Im Kanton Bern kann die Bevölkerung wohl schon bald länger und an zusätzlichen Tagen einkaufen. Der entsprechende Gesetzesentwurf stösst bei einer Mehrheit im Kantonsparlament jedenfalls auf Zustimmung. Das ergab eine «Bund»-Umfrage unter den Parteien. Am deutlichsten sprechen sich demnach SVP, FDP und BDP für eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten aus. Dagegen sind SP, Grüne, EVP und der Gewerkschaftsbund. Der Gesetzesentwurf befindet sich noch bis am 5. August in der Vernehmlassung.