Rot-Grün und GLP sind am frauenfreundlichsten

Frauen gehören zu den Gewinnerinnen der Nationalratswahlen in der ganzen Schweiz; der Frauenanteil von 42 Prozent in der grossen Kammer kann sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen. Zu diesem Fortschritt beigetragen hat auch der Kanton Bern: Vier der sechs Berner Neugewählten sind Frauen, und wie in den beiden Basel und den Kantonen Freiburg und Graubünden stellen Frauen auch im Kanton Bern die Mehrheit der Nationalratsdelegation – zumindest war dies am Wahlabend so, vor Beatrice Simons Verzicht.