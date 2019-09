«Robert Walser-Sculpture» in Biel ist eine Erfolgsgeschichte

Mit seinem Kunstwerk im öffentlichen Raum hat Thomas Hirschhorn die Bevölkerung während 86 Tagen dazu eingeladen, sich zu treffen und sich über den 1878 in Biel geborenen Schriftsteller Robert Walser auszutauschen. «Dieses Ziel wurde mehr als erreicht», schreibt die Stiftung Schweizerische Plastikausstellung Biel (SPA) in ihrer Medienmitteilung vom Montag. «Jeden Tag nahmen Pendler, Reisende und Besuchende etwas von Robert Walser mit in die Welt hinaus.»