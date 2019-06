Restaurants am Bärenplatz müssen schliessen

Die nötigen Sanierungsarbeiten würden grosse Investitionen erfordern. Die aus aktuell 16 Parteien bestehende Eigentümerstruktur habe sich aber als zu schwerfällig erwiesen, um diese in Angriff zu nehmen.

Käufer aus Zug

Aus diesem Grund sah sich Christian Gfeller, Betreiber der drei Restaurants, gezwungen, die Liegenschaften zu verkaufen, wie er schreibt. Mit der Firma PSP Swiss Property mit Sitz in Zug ist bereits ein Käufer gefunden. Die Firma gehört zu den grössten Immobilienunternehmen der Schweiz.

Sie übernimmt die Gebäude am Bärenplatz rückwirkend auf den 1. Januar 2019. «Die neuen Besitzer haben uns angeboten, die Gastronomie am Bärenplatz weiterzuführen», so Gfeller. Das detaillierte Nutzungskonzept der Zuger Firma ist noch nicht spruchreif, im Parterre soll aber weiterhin ein Gastronomiebetrieb weitergeführt werden.

Eine Geschichte geht zu Ende

Das «Gfeller am Bärenplatz» wurde vor 128 Jahren gegründet und gehörte zu den ältesten Lokalen der Stadt. Einen kompletten Schlussstrich will Gfeller unter dieses Stück Restaurantgeschichte aber noch nicht ziehen: «Ob und in welcher Form die Restaurants oder Teile davon anderswo weitergeführt werden, ist noch offen und wird in den nächsten Wochen und Monaten geprüft», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Die rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien über die Vorgänge informiert. «Das Wohl und die Zukunft der zumeist langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen», sagt Christian Gfeller.