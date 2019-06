Rentnerin nach Schiesserei verstorben

Knapp drei Wochen nach einer Schiesserei in Herzogenbuchsee ist eine 78-jährige Schweizerin ihren Verletzungen erlegen. Sie starb am frühen Mittwochmorgen im Spital, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Frau war am Samstag des 25. Mai in einer Wohnung verletzt aufgefunden worden. Ein Mann, der mehrere Schüsse abgegeben haben soll, wurde vor Ort gefasst. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben.

Sie gehen davon aus, dass er mit einer Faustfeuerwaffe auf die Frau schoss. Im Zug der Ermittlungen wurden in dem Haus zahlreiche Schusswaffen - darunter die mutmassliche Tatwaffe - sichergestellt. Weitere Abklärungen sind im Gang.