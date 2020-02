René Gardis Fall muss die Berner beschäftigen

Gardis Bücher über Afrika zierten bis in die 1980er-Jahre die Bücherregale in bürgerlichen wie linken Wohnstuben. Der Berner schwärmte darin von den schönen nackten Wilden und der angeblich heilen Welt, in der sie lebten. In einer Zeit, als für viele das Reisen in ferne Länder noch unerschwinglich war, bediente er die Sehnsucht nach dem Naturparadies. Im progressiven wie konservativen Bildungsbürgertum kam besonders gut an, wenn Gardi sich in antimaterialistische Pose warf und der scheinbar unverdorbenen Welt der Schwarzen das Schweizer Geschäftsleben mit all seiner Rastlosigkeit und Raffgier gegenüberstellte.

Nackte und halb nackte Menschen in atemberaubenden Landschaften – den Genuss beim Betrachten dieser Bilder liess sich das Publikum nicht trüben durch das, was jedenfalls im Kanton Bern viele wussten. Seine «Vorliebe für Buben» sei bekannt gewesen, haben diese Woche mehrere Leser dem «Bund» geschrieben. Vor allem in Lehrerkreisen war seine sexuelle Neigung bekannt. Schlimm fand man es offenbar nicht, eher wurde darüber gewitzelt. Ich selber habe noch im Ohr, wie ein verwandter Lehrer in den 1970er-Jahren, als ich ein Kind war, beim Anblick Gardis auf dem Fernsehschirm sagte: «Isch är wieder nach Afrika ga schnäbele?»

Warum machte man sich keine Sorgen um die Kinder? Vertraute man darauf, dass Gardi seine sexuelle Neigung längst im Griff hatte? Oder machte man sich keine Sorgen, weil es schwarze Kinder waren? Kinder im fernen Afrika, wo nach der damaligen Vorstellung vieler Weisser sexuell ohnehin vieles freizügiger und damit alles erlaubt war? Oder fand man, bei Grössen wie Gardi zähle nur die berufliche und künstlerische Leistung?

Der Fall Gardi handelt also auch von all jenen, die von der dunklen Seite seiner Afrika-Obsession wussten. Gardis Strassenschild zu entfernen und ihn aus der Liste der Ehrendoktoren zu streichen – so liesse sich die Causa elegant erledigen. Just das sollte man aber nicht tun. René Gardi soll die Berner weiterhin umtreiben. Seine Geschichte ist auch die ihre.