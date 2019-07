Rektor Binggeli wird frühpensioniert

Dass er seinen Job, den er als «sehr spannend und erfüllend» umschreibt, schon mit 62 aufgeben möchte, erklärte er damit, dass es wegen bevorstehender Wechsel in der Führung und mit dem Bezug des neuen Campus in Biel per 2022 der optimale Zeitpunkt für die Stabübergabe sei. Die Nachfolge werde den bevorstehenden Führungswechsel aus einer Hand leiten können.

Gegenüber der «BZ» erklärte Binggeli Anfang Jahr zudem, bei der Pensionskasse der BFH stehe ein Primatwechsel an: «Personen mit gewissen Jahrgängen können bis Ende 2021 die BFH zu sehr guten Konditionen verlassen.» Er gehöre zu dieser Übergangsgeneration, sagte er zum «Bund».