Rekordverdächtig tiefe Mieten

5½ Zimmer, Erstbezug, Stadt Bern: 1100 Franken plus Nebenkosten. Wer ein solches Wohnungsinserat sieht, hat allen Grund zur Skepsis. Denn für Neubauwohnungen dieser Grösse rechnet man in der Bundesstadt eher mit dem Dreifachen. In diesem Fall ist aber kein Betrüger am Werk, sondern die Wohnbaugenossenschaft (WBG) «Wir sind Stadtgarten». Sie erstellt in Ausserholligen – Baustart ist am Freitag – 100 Wohnungen; 8 davon sind die erwähnten (quersubventionierten) Familienwohnungen. Doch auch die anderen werden zu rekordverdächtig tiefen Preisen vergeben. Eine 4½-Zimmer-Wohnung etwa soll netto 1450 Franken kosten – bei 97 Quadratmetern.