Reitschule: Regierung «verwundert» über Berner Gemeinderat

«Der Regierungsrat ist verwundert über die in seiner Wahrnehmung passive Haltung des Gemeinderats in diesem wichtigen Dossier», zitiert die BZ aus dem Brief. Eine Antwort habe der Regierungsrat bisher nicht erhalten, heisst es weiter.

Knatsch um «Wellness-Team»

Hauptstreitpunkt ist der Sicherheitsdienst der Reitschule. Polizeidirektor Philippe Müller fordert, dass das sogenannte «Wellness-Team» klar erkennbar sei. Die Reitschule weigert sich, ihre Sicherheitsmitarbeiter speziell zu kennzeichnen.

Ende 2018 hatte Müller via Medien in der Thematik Druck auf den Gemeinderat ausgeübt. Daraufhin sei es gemäss Brief zu einem Gespräch zwischen den beiden Exekutiven gekommen und der Stadtberner Sicherheitsvorsteher Reto Nause (CVP) und Müller hätten die Forderungen an die Reitschule zu Handen des Gemeinderates ausformuliert.

Eine Reaktion des Gemeinderates auf das Papier sei jedoch ausgeblieben, auch eine Nachfrage von Müller Anfang August hätte nicht gefruchtet. Daraufhin hätte sich der Gesamtregierungsrat eingeschaltet. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) wollte sich in der BZ nicht zum Thema äussern.