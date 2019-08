Reitschule ärgert sich über Polizeieinsatz

Hat die Berner Kantonspolizei am Mittwoch zwei Personen festgenommen, weil sie eine andere Festnahme filmten? Dies kritisierte zumindest die Reitschule am Donnerstag in einem Beitrag auf Facebook. Eine Person habe auf dem Trottoir der Neubrückstrasse eine Festnahme mit ihrer Kamera «dokumentiert». Obwohl der Polizeieinsatz «in keiner Weise» gestört worden sei, hätten drei Zivilpolizisten die entsprechende Person angehalten und in Handschellen abgeführt. Eine weitere Person sei später am Waisenhausplatz angehalten worden. Die Polizei wirft ihr gemäss Beitrag vor, vom Dach der Reitschule gefilmt zu haben – die Reitschule schreibt, es handle sich um die Terrasse der Wohnung in der Reitschule. Die betreffende Person habe sich in der Folge auf dem Polizeiposten entkleiden müssen, zudem sei ihre Bankkarte, die sie anstelle eines Ausweises abgab, einbehalten worden.