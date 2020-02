Mann bei Explosion in Steffisburg schwer verletzt

Der Schwerverletzte wurde nach der Versorgung durch das Ambulanzteam per Helikopter ins Spital geflogen. Die Feuerwehr konnte den Brand im Lagerraum löschen. Am Raum und an den Gerätschaften darin entstand Sachschaden.

Wie und warum es zur Explosion kam ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Vorfalls musste der Verkehr auf der Thunstrasse während rund drei Stunden wechselseitig geführt werden. Kurze Zeit war die Strasse sogar ganz gesperrt.