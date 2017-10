«Wir müssen ganz von vorne beginnen»

Frau Berlinger. Der grosse Jubelschrei blieb aus, als das Wahlresultat verkündet wurde. Wussten Sie bereits gestern, dass Sie gewählt werden würden, oder zeigen Sie einfach weniger Emotionen als andere?

Ich glaube, die Emotionen kommen noch. Das Mögliche ist Realität geworden. Daran muss ich mich zuerst gewöhnen. Ich war überhaupt nicht sicher, dass ich gewählt werden würde. Die letzten 24 Stunden waren eine Achterbahnfahrt. Ich hatte zwar viele Rückmeldungen von Menschen, die mir ihre Unterstützung zugesichert haben. Doch das Resultat zeigt: Es hätte auch anders herauskommen können.

Sie hätten wohl mit einem deutlicheren Vorsprung gewonnen, hätte Gemeinderatskollege Thomas Brönnimann (GLP) auf seine Sprengkandidatur verzichtet. Es hat Sie womöglich Stimmen gekostet, dass er die Unabhängigkeit der erstarkten Mitte demonstrieren wollte. Sind Sie ihm nun böse?

Ich bin nicht nachtragend. Wir sind jetzt keine Konkurrenten mehr. Es wäre anders gewesen, wenn sich wegen Brönnimanns Kandidatur tatsächlich Hans-Peter Kohler von der FDP durchgesetzt hätte.

Die Konkurrenzsituation ist vorbei, das stimmt. Doch Sie und die gewählten Gemeinderäte haben sich in den letzten Monaten in den Medien und auf Wahlpodien nichts geschenkt. Hans-Peter Kohler zweifelte an ihren Führungsqualitäten, Brönnimann bezeichnete Sie als dünnhäutig. Belastet sie diese Vorgeschichte?

Ja. Für mich war dieser Wahlkampf nicht der richtige Modus, um die Zusammenarbeit im Gemeinderat zu beginnen. Wir müssen von vorne anfangen. Jetzt geht es nur noch um die Sache. Dies wird nicht eitel Freude sein, aber die Öffentlichkeit spielt jetzt hoffentlich eine weniger wichtige Rolle.

Wie wollen Sie dieses neu geschaffene Team zusammenbringen?

Wir müssen uns möglichst bald treffen, um erste Fragen zu klären. Zusammenzufinden ist ein Prozess. Wir können nicht einfach ein Teambildungsseminar besuchen. Einige meiner Kollegen würden dann nämlich die Nase rümpfen. Ich bin jedoch eine sehr vermittelnde Person. Ich weiss, an welchen Fäden ich ziehen muss. Dies wird helfen.

Im Wahlkampf wurde von Ihnen gefordert, Sie sollen härter auftreten und stärker führen. Ist das für das Amt der Gemeindepräsidentin wirklich nötig?

Ich lebe einen anderen Führungsstil. Ich frage schnell nach, worum es bei einem Streit wirklich geht. Häufig sind Angriffe nur oberflächlich, und die Leute sind aus einem ganz anderen Grund unzufrieden, als es auf den ersten Blick den Anschein macht.

Ist das letztlich die Änderung, die es mit sich bringt, dass jetzt eine Frau Gemeindepräsidentin geworden ist? Sie wollten dies nie hervorstreichen. Aber Sie scheinen die Führungsrolle anders wahrnehmen zu wollen als Ihre Gemeinderatskollegen.

Man muss keine Frau sein, um unter Zusammenarbeit das Gleiche zu verstehen wie ich. Es gibt durchaus Männer, die so führen, wie ich es tue. Ich glaube auch nicht, dass jetzt alles gut wird, nur weil ich eine Frau bin.

Ob die Könizer Finanzen mit einer Steuererhöhung saniert werden können, darüber muss das Volk befinden. Sie sind laut Smartvote die ausgabefreundlichste Gemeinderätin. Wie wollen Sie bei den Stimmberechtigten glaubwürdig für höhere Steuern weibeln?

Wir können nur das Geld ausgeben, das wir haben. Ich werde den Stimmberechtigten gut erklären, wofür wir die zusätzlichen Mittel brauchen. Es geht nicht darum, durchs Hintertürchen Mehrausgaben zu bewilligen, welche die Mehrheit der Wähler und Wählerinnen gar nicht will. Bei Sportanlagen bin ich übrigens weniger ausgabefreudig als meine Kollegen. Im Wahlkampf wurde ich von den Bürgerlichen für diese Sparvorschläge kritisiert.

Steigen die Steuern bereits nächstes Jahr?

Das hängt nicht nur von mir ab. Aber so wie es um die Könizer Finanzen steht, müssen wir das Thema sicher sofort angehen. (DerBund.ch/Newsnet)