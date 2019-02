Verliebt, verlobt, verpartnert

Danessa und Melanie Saner schauen auf die Aare. Trotz Kälte sind sie heute ins Eichholz gekommen, um am Fluss zu spazieren. Das Frauenpaar hat sich vor dreizehn Jahren an einer Basler Technoparade kennen gelernt. Fast hätten sie sich danach aus den Augen verloren. Erst Jahre später schickte Melanie Danessa eine SMS, ohne zu wissen, ob die Handynummer noch aktuell war. Melanie hatte Glück. Die Nummer stimmte, und Danessa hatte zwei Tickets der Zürcher Konzertveranstaltung «Energy Stars for Free» und fragte Melanie, ob sie sie begleiten wolle. «Es funkte ziemlich schnell zwischen uns», sagt Danessa.

Doch in ihnen bohrt eine Frage: Weshalb dürfen sie nicht richtig heiraten, wie andere Paare auch? Die Rechtskommission des Nationalrats will morgen, am Valentinstag, die Eheöffnung beraten.

Spirituelle Trauung

Danessa sollte ursprünglich Vanessa heissen. Ihre Hebamme schrieb den Namen jedoch falsch, und da ihren Eltern der Name Danessa so gut gefiel, blieb es dabei. Die 33-Jährige arbeitet in der Produktion einer Medizinfirma. Seit sechs Jahren wohnt sie mit der 28-jährigen Sozialpädagogik-Studentin Melanie im Könizer Liebefeldquartier. Vor eineinhalb Jahren liessen sie ihre Partnerschaft im Schloss Bümpliz eintragen. «Ich hatte gar nie vorgehabt, zu heiraten, und dann war ich es, die fragte», sagt Danessa. Es sei noch nie so stimmig gewesen wie mit Melanie. Die beiden lächeln verliebt. Melanie streichelt ihren Arm. Danessa: «Und meine Familie liebt sie abgöttisch.» Melanie: «Meine dich aber auch.»

Coming-out mit fünfzehn

Als sich die damals fünfzehnjährige Danessa als lesbisch outete, akzeptierten das ihre Eltern und ihre Schulkollegen sofort. Genauso leicht verlief das Coming-out damals bei Melanie. «Weil wir so offen als Paar miteinander umgehen, sind die Leute uns gegenüber auch sehr offen», sagt Melanie. Verblüffte Blicke gebe es zwar schon mal, «aber das gewichten wir nicht so stark».

Als kurz die Sonne scheint, setzen sich die beiden ans Aareufer. Strahlend erzählen sie von ihrer Hochzeit. Am Tag nach der Eintragung der Partnerschaft gab es mit ihren Familien und Freunden in Zollikofen eine spirituelle Trauung. «Für mich sind wir verheiratet», sagt Melanie. Das sperrige Wort «eingetragene Partnerschaft» verwenden sie nicht. Wie bei einer traditionellen Hochzeit gab es auch bei ihrer spirituellen Trauung ein Jawort und Trauzeugen: Melanies Mutter und Danessas Schwester. «Ich war schon an ein paar Hochzeiten, für mich gab es keinen Unterschied», sagt Danessa.

Der Wunsch nach Kindern

Rechtlich gesehen gibt es jedoch Unterschiede zwischen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft. Zum Beispiel bei den Renten oder bei der Fortpflanzungsmedizin. Das Thema Regenbogenfamilien ist konservativen Kreisen ein Dorn im Auge. Wie ist es für sie, dass eingetragene Paare im Gegensatz zu verheirateten Paaren keinen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin haben? Melanie versteht diese Ungleichbehandlung nicht. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren seien alle Kinder Wunschkinder, denn man habe sich stark mit dem Kinderwunsch auseinandergesetzt. «Das Wichtigste für ein Kind sind Liebe und Geborgenheit. Ich sehe nicht ein, warum das zwei Frauen oder zwei Männer nicht auch geben könnten.» Langzeitstudien über Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern zeigen, dass sich deren Kinder gleich entwickeln wie andere Kinder.

Sind Kinder auch bei ihnen ein Thema? «Wir lieben Kinder über alles», sagt Danessa. Zwei Gottikinder haben sie bereits. «Wir ziehen sie magisch an», sagt sie und lacht. «Der Wunsch ist da. Aber wann und wie, das steht noch nicht fest.»

Danessa und Melanie kehren von ihrem Spaziergang ins Liebefeld zurück. (Der Bund)