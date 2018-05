Verfolgungsjagd von Bern bis Kirchlindach

Am Samstagmorgen hat die Berner Kantonspolizei auf einem Feld in Kirchlindach einen 32-jährigen Autodieb gestellt. Der Festnahme ging eine Verfolgungsjagd voraus. Der Mann stand unter Drogeneinfluss.

Zunächst bemerkte eine Patrouille der Kantonspolizei beim Bollwerk in Bern einen Kastenwagen, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizisten hatten zudem den Verdacht, das Fahrzeug könnte gestohlen sein. Sie forderten den Lenker auf anzuhalten.

Dieser Aufforderung kam der Fahrer aber nicht nach, er trat vielmehr aufs Gas und flüchtete in Richtung Worblaufen. Die Polizeipatrouille nahm die Verfolgung auf, später kamen weitere Patrouillen dazu. Sie folgten dem Flüchtigen nach Zollikofen, Lindach und Meikirch, bis dieser in Kirchlindach von der Strasse ab und in ein Feld geriet, wo er schliesslich gestoppt werden konnte.

Der 32-Jährige war zwischendurch so schnell unterwegs gewesen, dass die Polizei die Geschwindigkeit drosseln musste. Ein Drogenschnelltest ergab ein positives Resultat, wie die Berner Kantonspolizei schreibt. Zudem bestätigte sich der Verdacht, dass es sich beim Fahrzeug um ein gestohlenes Auto handelte. Der Fahrer wird sich vor der Justiz verantworten müssen. (mck/sda)