Tödlicher Sturz an Kletterwand: Nun ermittelt die Justiz

In der Ostermundiger Kletterhalle O’Bloc war der Knabe aus mehreren Metern Höhe zu Boden in die Tiefe gestürzt. Im Spital erlag er später seinen schweren Verletzungen. Wie es zum Sturz kommen konnte, ist bisher offen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, wie ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage sagte. Gegen wen sich das Verfahren richtet, wollte er nicht sagen.

Der Geschäftsführer der Kletterhalle, Sandro Niklaus, sagte auf Anfrage, er habe keine Kenntnis vom aktuellen Stand des Verfahrens. Gemäss seinem derzeitigen Kenntnisstand habe das Unglück keinen Zusammenhang mit den Sicherheitsbestimmungen und den entsprechenden Abläufen in der Kletterhalle. Deshalb sei daran nach dem Unglück auch nichts geändert worden.

Bereits im Dezember hatte Niklaus gesagt, dass an der Infrastruktur, etwa den Klettergriffen, keine Mängel hätten festgestellt werden können. Der verunglückte Bub sei – wie dies für alle unter 14-jährigen Hallenbesucher Pflicht ist – in Begleitung einer erwachsenen Person geklettert, die ihn mit einem Seil sicherte. Er war laut Niklaus auf einer «relativ einfachen Route» unterwegs. (awb)