Seilpark Gantrisch liegt am Boden

Der Sturm «Burglind» hat den Seilpark Gantrisch im Wald zwischen Rüschegg und Rüti bei Riggisberg zu grossen Teile zerstört. Mindestens sieben Bäume mit Plattformen des Seilparks sind entwurzelt oder zerbrochen. Andere Bäume sind innerhalb der Anlage auf Seile oder Plattformen gefallen. «Es tut furchtbar weh», sagt der Betreiber des Parks, Rolf Ryser. Er sei am Tag nach dem Sturm früh morgens hingefahren, um zu sehen, was passiert war. «Es war gar nicht schön.» Ryser sah 14 Jahre «Arbeit mit Leib und Seele» am Boden liegen, wie er erzählt. Der Gantrisch sei bisher von den grossen Stürmen verschont geblieben. «Aber nun hat Burglind doppelt zugeschlagen.» Der Seilpark Gantrisch könnte in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiern.

Wiederaufbau kostet über 500'000 Franken

Der Schaden lasse sich nicht abschliessend beurteilen. Zuerst müsse er das Gelände mit Forstfachleuten besichtigen, sagt Ryser. Das definitive Ausmass des Schadens werde erst sichtbar, wenn die umgestürzten Bäume geräumt seien. Er rechnet mit Kosten von bis zu 100'000 Franken, allein für die Räumungsarbeiten. Der Wiederaufbau der Anlage, dürfte gegen eine halbe Million Franken kosten, nimmt Ryser an. Soviel habe er ursprünglich in den Seilpark investiert. «Unter Umständen ist es günstiger, die Anlage an einem anderen Ort neu aufzubauen, als sie hier zu flicken», sagt er.

Klar sei vorerst allein, dass der Seilpark nicht wie geplant an Ostern öffnen werde. Und ob der Park im Verlauf des Sommers zumindest reduziert wieder in Betrieb genommen werden könne, hänge davon ab, wie sicher die verbleibenden Stationen der Anlage seien. «Dafür brauche ich das Okay der Fachleute», sagt Ryser. Das gelte auch für den Kinderparcours. Dieser sei nicht beschädigt worden.

Auch für die Region Gantrisch wäre der Seilpark ein Verlust. Laut Ryser haben in den letzten 14 Jahren rund 170'000 Menschen den Park besucht.

Seilpark Bern hatte Glück

Der Seilpark im Berner Dählhölzliwald ist glimpflich davon gekommen. «Wir hatten Glück», sagt Michael Bischof von Ropetech. Bloss an fünf Stellen seien Bäume über Seile oder andere Elemente der Anlage gefallen. Doch die Anlage sei weitgehend ganz geblieben: «Die Stahlseile sind unglaublich robust». Bäume, die darauf gefallen seien, seien in zwei oder mehr Teile zerbrochen. Bischof kontrolliert nun mit spezialisierten Baumgutachtern und Leuten aus dem eigenen Team jeden Baum, sowie die Installationen in den Bäumen. Nach Extremereignissen wie dem Sturm «Burglind» werde die gründliche Jahreskontrolle wiederholt. Der Seilpark wird wie geplant im März die Saison eröffnen.