Schutz für umstrittenen Uferweg in Muri

Das Aareufer in Muri soll zwischen dem Muribad und dem Parkplatz Wehrliau mit Baumbuhnen vor Erosion geschützt werden. Die Arbeiten dauern je nach Witterung voraussichtlich bis Ende Februar.

Um den Uferabschnitt vor Erosion zu schützen, wollten der Kanton und die Gemeinde ursprünglich den Weg verlegen. Dieses Vorhaben stiess in der Muriger Bevölkerung jedoch auf heftigen Widerstand. Ende November 2017 kündigte der Kanton Bern daher einen Marschhalt an, um die Ufersicherung nochmals zu diskutieren.

Um das Aareufer im betroffenen Gebiet dennoch vor Erosion zu schützen, sollten temporär Baumbuhnen eingebaut werden. Insgesamt werden nun fünf Baumbuhnen so in die Aare gesetzt, dass sie die Strömung vom Ufer weg lenken sollen, wie die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Montag mitteilte.

Gleichzeitig wird der alte Uferschutz unterhalb von Aarwil saniert. Das teilweise unterspülte Betonleitwerk wird dort, wo es seine Funktion nicht mehr erfüllt, durch einen dauerhaften Blocksatz ersetzt.

Die Wirksamkeit der Massnahmen soll über fünf Jahre beobachtet werden. Davon erhofft sich der Kanton wichtige Informationen zu allfälligen weiteren Massnahmen zum Schutz des Aareufers, wie die die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Für die Fussgängerinnen und Fussgänger bleibt der Durchgang während der Unterhaltsarbeiten offen.