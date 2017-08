Ostermundigen empfiehlt Austritt aus der maroden Pensionskasse

Der Gemeinderat und der Grosse Gemeinderat von Ostermundigen empfehlen den Stimmberechtigten, bei der Abstimmung über den Personalvorsorgewechsel beide Varianten anzunehmen. Die Gemeinde stimmt am 24. September über einen Kredit für die Sanierungsmassnahmen der beruflichen Vorsorge der Gemeindeangestellten ab.

Der Anschluss an eine der beiden Vorsorgeeinrichtungen ist in jedem Fall besser, als der Status quo und damit der Verbleib in der Personalvorsorgestiftung Bolligen-Ittigen-Ostermundigen (PVS BIO), wie die Gemeinde Ostermundigen am Dienstag mitteilte. In Frage kommt entweder ein Wechsel zur Personalvorsorgekasse der Stadt Bern (PVK) oder der Pensionskasse SHP. Die Gesamtkosten für die PVK Bern schätzt die Gemeinde auf etwas mehr als 29 Millionen Franken, für die PK SHP rund 28 Millionen Bei der PVK Bern handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Für die Sanierung steht ein Zeitfenster bis 2051 zur Verfügung. Bei der privatrechtlichen SHP-Kasse muss der Sanierungsbeitrag auf Anfang 2018 geleistet werden.

Welche Variante bevorzugt wird, werden die Parteien im Abstimmungskampf bekannt geben. Ziel ist es, die rund 190 Mitarbeitenden ab 2018 bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.

Schon länger weist die PVS BIO eine grosse Unterdeckung auf. Verschiedene Sanierungspakete in den letzten Jahren reichten nicht, um die Kasse wieder auf die Beine zu stellen.

Die Gemeinden Ittigen und Bolligen sind bereits per Ende 2016 aus der Kasse ausgetreten. Ostermundigen fasste einen Alleingang ins Auge, doch das Volk stellte sich dem Vorhaben letzten November klar entgegen.

Lehnt das Volk am 24. September beide Varianten ab, würden die Gemeindeangestellten in der eigenen, sanierungsbedürftigen Kasse bleiben. Die Suche nach einer Lösung begänne von vorne. (gbl/sda)