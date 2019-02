Muri will ein neues Wahrzeichen bauen lassen

Muri kann in die Höhe wachsen. Das Parlament bewilligte am Dienstag den Verkauf einer Parzelle an die HRS Investment AG. Diese will direkt neben dem Kreisel Moosstrasse und südlich des Bahnhofs von Gümligen den Bau eines Hochhauses in Angriff nehmen. Sämtliche Fraktionen mit Ausnahme des Forums stimmten dem Verkauf zu. Forumssprecherin Gabriele Siegenthaler plädierte dafür, dass der Verkaufspreis sich nicht am Nutzungsmass, sondern an den Geschossflächen orientieren soll. Das Parlament ging darauf nicht ein. Der Verkaufspreis beläuft sich so auf mindestens 2,5 Millionen Franken. Im April soll der Architekturwettbewerb starten. (Der Bund)