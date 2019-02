Mit der Sonderlösung arrangiert

Seit rund zwanzig Jahren diskutieren die Könizer und Könizerinnen hitzig über die Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt. Während für die einen die Klassen ein wichtiger Teil der Könizer Bildungsvielfalt sind, sehen andere darin nur eine teure und auch elitäre Doppelspurigkeit. Doch langsam geht ihnen die Luft aus. Die Gegner der Lerbermatt-Klassen sind müde geworden oder des Themas gar leid. Das, obwohl es erst vor zwei Jahren so ausgesehen hatte, als bereite sich Köniz darauf vor, die Spez-Sek-Klassen an der Lerbermatt auslaufen zu lassen. Was ist geschehen?

Ausgerechnet der glühendste Befürworter der Spez-Sek-Klassen an der Lerbermatt, Hans-Peter Kohler (FDP), ist Bildungsdirektor der Gemeinde geworden. Der neu gewählte Gemeinderat hatte die Bildungsdirektion dem Spez-Sek-Gegner Thomas Brönnimann (GLP) weggenommen und Kohler zugeteilt. Der Wechsel beraubte die Spek-Sek-Kritiker ihrer Vertretung in der Könizer Regierung.

Linke sehen andere Themen

Nun ist es Spez-Sek-Fan Kohler zugefallen, ein zwei Jahre altes Postulat der Grünliberalen und der EVP zu beantworten, das die Aufhebung der Klassen forderte. Kohler besuchte zu seinem Amtsantritt zusammen mit der Amtsleiterin sämtliche Könizer Schulen und verfasste schliesslich seine Antwort. Kohlers Fazit überrascht nicht: Alles ist gut, so wie es ist. Das Verändern der gewachsenen Strukturen würde die unterschiedlichen Kulturen an den Schulen stören und Unruhe bringen, hält er fest.

Nächste Woche wird das Könizer Parlament Kohlers Antwort auf die GLP-Forderung diskutieren. Die Linken haben die Idee einer Aufhebung einst unterstützt, zusammen mit der GLP sind sie im Parlament in der Überzahl. Wird also Kohler nun dazu gezwungen, entgegen seinem Willen das Abschaffen der Spez-Sek zu prüfen? Damit ist nicht zu rechnen. Die Könizer Regierung, in der Mitte-links ebenfalls in der Mehrheit wäre, scheint Kohler zu unterstützen. Man will den Vorstoss abschreiben und das Thema ad acta legen.

Tatsächlich sind auch im Parlament keine emotionalen Diskussionen zu erwarten. Die FDP steht hinter Kohler. Die SVP interessiert sich nicht für das Thema. Die SP, die eigentlich für das Anliegen der GLP wäre, um die Durchmischung der leistungsstärkeren und -schwächeren Schüler zu fördern, mag sich nicht echauffieren. «Die Mehrheiten sind gemacht, und es gibt im Moment wichtigere Themen», sagt etwa Christian Roth (SP), Mitglied des Könizer Parlaments. Und Parlamentskollegin Christina Aebischer von den Grünen kann zwar keine offizielle Meinung der Fraktion abgeben, glaubt aber, dass der Vorstoss abgeschrieben wird.

Somit dürfte Köniz seine Spez-Sek Klassen weiterführen. Die Sekundarklassen am Gymnasium Lerbermatt sind ein Sonderfall. Faktisch führt Köniz mit diesen Klassen das im Kanton Bern abgeschaffte Untergymnasium weiter, obwohl auch an den Könizer Oberstufen eine Vorbereitung aufs Gymnasium angeboten wird.

«Noch nicht vom Tisch»

Während die anderen Mitte- und Linksparteien eingelenkt haben, will die GLP nach wie vor gegen die in ihren Augen teure Doppelspurigkeit kämpfen. «Das Thema ist noch nicht vom Tisch», sagt Casimir von Arx (GLP). Spätestens bei der Debatte um die freiwilligen Leistungen der Gemeinde müsse das Parlament entscheiden, ob es die teuren Lerbermatt-Klassen weiterführen wolle oder nicht.

Da wiederum ist Kohler nicht einverstanden: Er schreibt nämlich, dass die Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt hinsichtlich der Lehrerlöhne gar keine Mehrkosten verursachten. Als sein Vorgänger Brönnimann Bildungsdirektor war, tönte das noch ganz anders. Damals hatte der Gemeinderat berechnet, dass der Gemeinde in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 durch die Lerbermatt-Klassen je rund 500000 Franken Mehrkosten entstanden sind. (Der Bund)