Mann beim Bahnhof Worblaufen von Zug erfasst und getötet

Ein 27-jähriger Mann aus dem Kanton Bern ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht beim Bahnhof Worblaufen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Mann in der Nähe des Bahnhofs im Bereich der Gleise aufgehalten, als ein Personenzug von Solothurn her eingefahren sei. Das teilten die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mit. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte nicht verhindert werden, dass der Mann vom Zug erfasst wurde. (mck/sda)