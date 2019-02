Frau Boije, liest man die Nachrufe über den Anfang Woche verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld, erfährt man, wie exzentrisch, klug und unterhaltsam er war, wie er welkende Labels wieder zum Blühen brachte und wie Leute gern mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber was hat eigentlich seine Kunst ausgemacht?

Er war schlicht ein super Designer. Es ist wie bei einem guten Komponisten oder einem guten Schreiner – Lagerfeld beherrschte sein Handwerk.

War Ihnen das von Anfang an klar?

Als Andrea Hostettler und ich 1986 unser Modelabel Viento gründeten, haben wir uns von der Haute Couture abgegrenzt und distanziert. Wir fanden das spiessig und hatten überhaupt keine Lust, uns damit zu befassen. Erst mit den Jahren wandelte sich unser Blick auf diese Szene und ihre Designer. Leute wie Lagerfeld oder Yves Saint Laurent schätzte und respektierte ich im Laufe der Zeit immer mehr.

Auch wenn der Modeszene Oberflächlichkeit und im Umgang mit den Models gar Zynismus vorgeworfen wird?

Selbst wenn ein Teil dieser Kritik stimmen mag, halte ich sie manchmal auch für ein bisschen überzogen. Die Modebranche ist extrem vielschichtig und letztlich nicht anders als andere Branchen. Es gibt dort zahlreiche Leute, die sehr viel leisten und qualitativ grossartige Arbeit abliefern. Und nicht selten greifen moderne Designer auf altes Handwerk zurück und halten damit Traditionen lebendig.

Karl Lagerfeld (1933–2019) wurde von seinen Berufskolleginnen in Bern geschätzt. Foto: rts

Und schliesslich waren Sie von Lagerfeld begeistert?

Ja. Es hat mich stets interessiert, was er macht. Seine Arbeit habe ich vor allem über Modezeitschriften wie die «Vogue» verfolgt. Es war immer spannend zu sehen, wie er die verschiedenen Labels weiterentwickelte und Kleidungsstücke neu interpretierte. Es ist ähnlich wie bei einem Filmregisseur, den man kennt. Da erwartet man ja die neuen Filme auch mit einer gewissen Spannung.

Haben Sie Karl Lagerfeld einmal persönlich getroffen?

Als wir vor ein paar Jahren an einer Stoffmesse in Paris waren, haben wir ihn einmal ganz aus der Nähe gesehen, allerdings war er hinter einer Scheibe. Das war für mich ein ziemlicher Flash. Man kannte ihn von Fotos und vom Fernsehen her ja sehr gut, und dann sah man ihn plötzlich eins zu eins. Ich hatte das Gefühl, es sei gar nicht die echte Person, sondern eine Kopie.

Erinnern Sie sich an bestimmte Lagerfeld-Kollektionen?

Es gab vor wenigen Jahren eine Show mit dem Titel Paris-Dallas. Ob man die Kleider selber tragen wollte oder nicht: Sie waren handwerklich perfekt gefertigt; die Kollektion war breit und voller Anspielungen. Aber trotz aller Vielseitigkeit war alles in sich stimmig, und man sah auf den ersten Blick – es war Chanel. Das war es, was Lagerfeld meisterhaft verstand: virtuos über ein Thema zu improvisieren, ohne es aus den Augen zu verlieren.

Sie haben anfänglich einen Vergleich zum Komponieren gezogen, und jetzt sprechen Sie vom Improvisieren. Ist Mode mit Musik vergleichbar?

Durchaus. Musikliebhaber nehmen es wahr, wenn ein Musiker beim Improvisieren ein bekanntes Thema aufnimmt, selbst wenn er es stark verfremdet. Solche Variationen können sehr vielschichtig und subtil sein, manchmal auch subversiv. Das ist bei der Mode gleich: Wer einen Blick dafür hat, erkennt die Anspielungen.

In der Musik gibt es Akkordfolgen, die gleich bleiben, und eine Melodie, die sich verändert. Aber wie funktioniert das bei der Mode?

Man schaut sich zum Beispiel alte Fotos an, studiert die Proportionen von Kleidungsstücken, den ganzen Look. Dann versucht man, das alles in eine zeitgemässe Sichtweise zu übersetzen – genau so, wie wenn man ein altes Musikstück neu interpretiert. Das kann auf sehr unterschiedliche Art geschehen. Karl Lagerfeld hatte dafür eine sehr persönliche Handschrift.

Können Sie das veranschaulichen?

Nehmen wir das Jäckchen, das Coco Chanel 1954 als Teil des mittlerweile berühmten Kostüms vorstellte. Lagerfeld hat es auf unzählige Arten variiert – und trotzdem blieb es als Chanel-Klassiker stets erkennbar.

Dann scheint Mode aber nur etwas für Leute zu sein, die einen Blick dafür haben?

Nein, das finde ich nicht. Jeder Mensch hat viele Eindrücke abgespeichert und nimmt deshalb Veränderungen auch dann wahr, wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Wenn Sie ein Bild aus den 1980er-Jahren betrachten, sehen Sie ja sofort, dass das nicht die Gegenwart ist. Oder nehmen wir die Männer und ihre Bärte: Jeder Mann, der heute einen Bart trägt, glaubt, er trage Bart, weil ihm Bärte so gefallen. Aber vor zehn Jahren trug noch fast keiner einen Bart.

Also hat doch jeder ein Gefühl für Mode?

Ja, das würde ich sagen. Wenn man beispielsweise eine Frauenbluse nicht wie üblich rechts über links schliesst, sondern links über rechts wie Männerhemden, wirkt der ganze Look sofort androgyner. Solche Details werden unbewusst wahrgenommen, auch von Leuten, die gar nicht wissen, dass es diesen Unterschied gibt.

Haben Lagerfeld und andere Koryphäen Sie und Ihre Geschäftspartnerin inspiriert?

Es ist niemand interessiert daran, Kopien anzufertigen. Alle wollen ihren eigenen Stil pflegen. Die Arbeit anderer Modeschöpferinnen und Modeschöpfer kann aber durchaus inspirierend und ermutigend wirken. Wir arbeiten ja auch so, dass wir von unseren Grundschnitten ausgehen und sie variieren und weiterentwickeln. Dabei ist man, bewusst oder unbewusst, vielen Einflüssen ausgesetzt.

Haben Sie dazu ein Beispiel?

Als Andrea Hostettler und ich vor bald zehn Jahren ein Stipendium gewannen und je drei Monate in New York arbeiteten, war der Einfluss der Stadt sofort spürbar. Man nimmt die verschiedenen Menschengruppen wahr, die dort leben, und wie sie sich kleiden. Und sofort beginnt man, sich anders anzuziehen.

Aber wie entwickeln Sie ein bestimmtes Kleidungsstück konkret weiter?

Das kann auf verschiedene Arten geschehen. Über das Material zum Beispiel. Oder über neue Elemente wie Knöpfe oder Taschen. Oder dadurch, dass wir den Schnitt verändern und dann die Faltenbildung anders ausfällt. Auch wir improvisieren laufend über ein Thema – über unser eigenes.

New York hat Sie inspiriert, sagen Sie. Wie steht es denn um Bern? Es heisst ja, Bernerinnen und Berner seien nicht besonders gut angezogen.

Das trifft auf etliche bestimmt zu. Aber es gibt auch in Bern sehr viele sehr gut angezogene Leute – und zwar in jedem Alter. Ich richte meinen Blick mehr auf das, was mir gefällt und was mich interessiert, den Rest blende ich eher aus. Darum erscheint mir Bern wohl auch etwas farbiger als anderen.

Was sind für Sie gut angezogene Leute?

Es sind Leute, bei denen ich den Eindruck habe, sie denken darüber nach, wie sie sich kleiden. Es ist nicht eine Frage des Labels oder des Geldes. Manchmal sehe ich im Bus Leute, die haben einen derart berührend guten Look. Das kann auch ein alter Mann sein, der sorgfältig assortierte Socken trägt und bei dem ich merke, dass er sein Leben lang darauf achtete, seine Kleider bewusst auszuwählen und zu kombinieren.

Wie können denn Leute anfangen, sich mit Mode zu beschäftigen?

Das beginnt damit, dass man die Augen öffnet und schaut, was einem gefällt. Je mehr man sich mit Mode befasst, desto stärker gewinnt man ein Gefühl dafür. Und dann plädiere ich fürs Experimentieren und ein wenig fürs Exzentrische. Das fühlt sich für jede Einzelne und jeden Einzelnen gut an – und tut auch dem Stadtbild gut. (Der Bund)