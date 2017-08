Könizer Gemeinderat zeigt Verständnis für Hausbesitzer

Hunderte Einsprachen und eine Petition, die von mehr als 1000 Personen unterschrieben wurde: Im Frühling wehte dem Könizer Gemeinderat und seiner Ortsplanungsrevision ein unerwartet rauer Wind entgegen. Das Gremium sah sich gezwungen, die Revision noch einmal zu überarbeiten.

Am Dienstag erklärten nun Gemeinderätin Katrin Sedlmayer (SP) und Gemeindepräsident Ueli Studer (SVP) an einer Pressekonferenz, wie die Ortsplanungsrevision trotz Widerstand erfolgreich abgeschlossen werden soll.

Und zwar hat der Könizer Gemeinderat mit einem relativ einfachen Kniff viele Einsprachen entschärft. So soll der sogenannte Planungsmehrwert erst abgeschöpft werden, wenn auf einem Grundstück auch tatsächlich gebaut wird, und nicht schon dann, wenn es verkauft wird. Damit kommt der Gemeinderat Einfamilienhausbesitzern aus dem Spiegel und dem Liebefeld entgegen, die befürchteten, ihre Häuser nicht mehr verkaufen zu können.

Abgabe erst bei Baubeginn

Doch warum ist dieser Zeitpunkt so wichtig und was ist ein Planungsmehrwert? Die neue Könizer Ortsplanungsrevision strebt die Verdichtung gegen innen an, Landwirtschaftsfläche soll möglichst geschützt werden. Darum wird den Besitzern von Einfamilienhäusern erlaubt, auf ihren Grundstücken höher und grösser zu bauen – eine sogenannte Aufzonung. Wenn auf einem Grundstück mehr gebaut werden darf, gewinnt es jedoch an Wert, wovon auf Basis einer Schätzung ein Teil an die Gemeinde abgegeben werden muss – die sogenannte Mehrwertabgabe.

Dabei macht es sich der Gemeinderat zunutze, dass die Einfamilienhäuser nicht neu eingezont, sondern aufgezont werden. Bei einer Einzonung schreibt das neue Raumplanungsgesetz des Bundes nämlich vor, dass ein Verkauf zwingend eine Mehrwertabschöpfung zur Folge haben muss. Bei einer Aufzonung ist jedoch gar keine Abgabe vorgeschrieben. Die Gemeinderäte von Köniz interpretieren dies nun so, dass sie auch den Zeitpunkt der Mehrwehrtabgabe selber definieren dürfen.

Köniz kann nirgends abschauen

Warum nicht gleich so? «Wir müssen wieder einmal als Vorreiter alles selber erarbeiten», sagt Sedlmayer. Tatsächlich ist die Gemeinde Köniz die erste grössere Gemeinde, die ihre Ortsplanungsrevision nach neuem Raumplanungsgesetz durchführt (siehe Box).

Doch der Gemeinderat geht noch weiter auf die Hausbesitzer ein: Wer ausbaut, profitiert neuerdings von einem Freibetrag in der Höhe von 150'000 Franken, den man bei jedem Bauprojekt in Abzug bringen darf. Bisher war es bis 150'000 Franken gratis, dann kostete es jedoch den vollen Tarif. Zudem wird auf die im Ortsteil Liebefeld geplante Aufzonung wegen des geschlossenen Widerstands der Grundeigentümer ganz verzichtet.

Gemeinderat: Stossrichtung bleibt

Trotz all den Zugeständnissen an die Hausbesitzer glauben Sedlmayer und Studer, dass es sich bei der Ortsplanungsrevision nach wie vor um eine Vorlage handelt, die verdichtetes Bauen fördert und Zersiedlung effektiv verhindert. «Wir verhandeln hier über Details», sagt Studer. Und auch Sedlmayer erinnert daran, wie viel zusätzlicher Wohnraum schon nur entstehen könne, wenn künftig die bestehenden Könizer Dachstöcke ausgebaut werden dürfen. Die sogenannte Ausnutzungsziffer, die dies bisher verhinderte, wird nämlich in der Ortsplanungsrevision gestrichen.

Unglücklich ist man im Gemeinderat darüber, dass die Einnahmen wegen des neuen Freibetrag tiefer ausfallen dürften. Im Budget 2018 macht die Mehrwehrtabschöpfung noch 2,2 Millionen Franken aus – ein willkommener Zustupf für die gebeutelten Könizer Finanzen. Und ein bisschen unglücklich ist Sedlmayer auch darüber, dass sie ihr letztes grosses Projekt nicht mehr abschliessen kann.

Zusammen mit Studer und zwei weiteren Gemeinderäten darf sie zu den Wahlen am 24. September wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten. Trotzdem will der Gemeinderat seine Ortsplanungsrevision noch so weit wie möglich vorantreiben.

Unbeantwortet ist zurzeit noch die Petition der Bauern, die sich ebenfalls gegen die Ortsplanungsrevision richtet – und zwar gegen den neuen Schutzplan. Ob und wie der Gemeinderat auf diese Bedenken eingeht, will er in den kommenden Wochen bekannt geben. Eine Volksabstimmung findet dann frühestens im Sommer 2018 statt. (Der Bund)