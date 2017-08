Köniz baut auf grüner Wiese neue Schulanlage

Die Wortgefechte im Vorfeld waren lang und heftig. Aber dann räumten schliesslich die aktuellen Schülerzahlprognosen alle Zweifel aus: Für die Wohnsiedlung Ried bei Niederwangen, die über die nächsten Jahre hinweg auf der grünen Wiese hochgezogen wird, brauchts von Beginn weg ein Schulhaus. Damit schafft die Gemeinde Köniz mit ihrer dezentralen Schulstruktur einen weiteren, gänzlich neuen Schulstandort. Die entscheidende Weiche stellte das Könizer Parlament Montagabend. Es sprach sich einstimmig für den erforderlichen Kredit von 26,4 Millionen Franken aus.

Zwei, vier oder acht Klassen

Das klare Verdikt lässt etwas in den Hintergrund rücken, dass das Schulhausprojekt als Ganzes auch ein aufschlussreiches Lehrstück über die – manchmal vielleicht notwendige – Wandelfähigkeit politischer Absichten und Argumente ist. Als das Könizer Stimmvolk 2012 über die planerische Grundlage für die Wohnsiedlung im Ried abstimmte, erklärten die Behörden noch, es seien zunächst bloss zwei Kindergarten- oder Basisstufenklassen einzurichten. Die dabei vermittelte Botschaft war eine marketingmässige und keine schulische: Das familienfreundlich gedachte Neubauquartier habe ohne eigenen Schulraum auf dem Wohnungsmarkt schlicht die schlechteren Karten. Aus den zwei Klassen wurden im Verlauf der konkreten Planung dann zügig vier – in einem etappiert zu bauenden Schulhaus. Das Argument: Die Etappierung sei finanzpolitisch nötig, weil auf die Gemeinde eine riesige Investitionsspitze bei den Schulhausbauten zukomme.

Mit dem Entscheid vom Montag ist nun auch diese Etappierung vom Tisch: Das Parlament schenkte dem Gemeinderat Glauben, der darlegte, beim Bau von nur einer Schulhausetappe werde es im Raum Niederwangen bereits am Tag der Eröffnung des neuen Schulhauses an Schulraum mangeln. Die aktualisierten Schülerzahlprognosen der Gemeinde zeigten nämlich, dass nicht nur mit den Kindern der ins Ried ziehenden Familien zu rechnen sei. Gleichzeitig kündigten sich auch im Gebiet Niederwangen, Brüggbühl und Schürlirain stark steigende Schülerzahlen an.

Trotz der breiten Zustimmung führte die Dynamik bei der Planung des neuen Schulstandorts Ried bei Niederwangen im Parlament auch am Montag zu kritischen Fragen.

Aufstocken geht nicht

So vermisste etwa Vanda Descombes (SP) angesichts der Überraschungen bei der Schülerzahlentwicklung die Ausbaufähigkeit des im Ried geplanten Schulhauses. Eben habe sich beim Könizer Buchseeschulhaus gezeigt, dass Aufstocken manchmal «die Rettung» sei. Gemeinderat und Schulvorsteher Thomas Brönnimann (GLP) relativierte diesen Einwand. Es gelte die Schülerzahlen im ganzen Gebiet im Auge zu behalten. Wenn sich im Raum Niederwangen ein Ausbau aufdränge, dann werde dieser wohl in Niederwangen selbst erfolgen. Ratskollege Urs Wilk (FDP) unterstrich seinerseits die erhoffte Strahlkraft des Entscheids für den neuen Schulstandort: «Mit dem Bau der Schule sagen wir auch, dass wir an die Entwicklung im Ried glauben.»

Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten der Gemeinde Köniz haben. Sie können am 26. November 2017 über das Kreditbegehren entscheiden. Sagt das Volk Ja, dürften auf dem künftigen Schulhausareal im Ried bereits im Spätsommer 2018 die Bagger auffahren. (Der Bund)