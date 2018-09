In Köniz siegt der Kompromiss

Als 2008 die damalige Könizer Gemeinderätin Kathrin Sedlmayer (SP) den Prozess zur Revision anstiess, sprach sie von einem «Marathon», der Köniz nun bevorstehe. Gemessen daran, dass die erste Abstimmung 2012 geplant war, scheint das heute eine Untertreibung. Doch die vielen Ehrenrunden, die die Vorlage gemacht hat, zahlten sich für die Gemeinde aus. 78 Prozent der Könizer Bevölkerung stimmten dem komplexen Regelwerk bestehend aus Baureglement, Nutzungsplan, Schutzplan und Baulinienplan zu. Die Stimmbeteiligung lag bei 41,3 Prozent.

Zum deutlichen Ja haben wohl auch mehrere Kompromisse beigetragen: einerseits mit der FDP und den Hauseigentümern, die sich bis zuletzt gegen die Höhe des Abgabesatzes des planerischen Mehrwerts gewehrt hatten (Text rechts). Andererseits mit Vertretern der Landwirtschaft, die die Ausgestaltung der Schutzzonen als nicht produzentenfreundlich kritisiert hatten. Federführend bei diesem Protest war Christian Burren, der heutige SVP-Gemeinderat für Planung und Verkehr und Nachfolger Sedlmayers. Nachdem die Fläche der Zone, in der für Landwirte ein absolutes Bauverbot geherrscht hätte, reduziert wurde, setzte sich jedoch auch die SVP mehrheitlich für die Vorlage ein.

Zauberwort Verdichtung

Burren zeigte sich denn auch erleichtert, dass die Zustimmung so deutlich ausfiel. Und er verweist auf die vielen anderen Gemeinden, in denen Ortsplanungsrevisionen in den letzten Jahren aus Protest gegen die zunehmende Bautätigkeit und den damit einhergehenden Kulturlandverschleiss gescheitert waren. Dies spielte auch in der Könizer Vorlage eine Schlüsselrolle. So hat das Könizer Parlament im Jahr 2008 ein Baumoratorium beschlossen, dem der Gemeinderat bei der Planung gerecht werden musste. So wurde kein neues Bauland eingezont, ohne andernorts auszuzonen.

Die neue Ortsplanung schafft damit die Grundlage für die geplante Siedlungsentwicklung gegen innen. Dies wird sowohl von Erica Kobel-Itten, Parteipräsidentin der FDP Köniz, als auch von Christian Roth, Parteipräsident der SP Köniz, als Stärke der Vorlage gewertet.

Uneins war und bleibt man sich bei anderen Punkten wie dem restriktiveren Parkplatzreglement und der gelockerten Mehrwertabschöpfung. Bei Letzterem sei man den Hauseigentümern sehr weit entgegengekommen, sagt Roth. Geht der Streit also weiter? Vorerst wohl nicht. Jedenfalls sind für Roth die Diskussionen nun «im Grossen und Ganzen» erledigt. (Der Bund)