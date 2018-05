Im Gurtenwald klafft eine grosse Lücke

Mitten im Gurtenwald, beim Wasserreservoir Kühschatten, klafft eine grosse kahle Stelle. Wo vorher Wald war, sieht man nur noch Erde und abgeholzte Baumstümpfe. Keine Bäume, keine Sträucher, nicht mal ein Grashalm ist geblieben. Der Grund dafür ist simpel: Die Gemeinde Köniz erneuert das dort ansässige Trinkwasserreservoir. Das hohe Alter des alten Sammelbeckens stellt ein Risiko für die Qualität des Trinkwassers dar (siehe Box). Am Donnerstag stellten die Verantwortlichen um Gemeinderat Hansueli Pestalozzi das Projekt vor Ort den Medien vor.

Die Lücke ist gross: Damit das neue Reservoir neben dem alten gebaut werden kann, musste eine Fläche von 11'500 Quadratmetern Wald gerodet werden. Das wissen auch die Verantwortlichen. «Mir als Grünem tut es weh, so eine grosse Fläche roden zu müssen», sagt Hansueli Pestalozzi (Grüne). «Doch was sein muss, muss sein.»

Warum aber muss gerade an diesem Ort gebaut werden? Dies liege einerseits an der Höhenlage, sagt Christian Flühmann, der Leiter Gemeindebetriebe, der ebenfalls vor Ort ist. Andererseits gebe es aber auch eine wirtschaftliche Komponente. Denn an dieser Stelle liefen bereits alle Leitungen zusammen, was den Neubau günstiger mache.

Anderthalb Jahre Verzögerung

Das Stimmvolk hat bereits im September 2016 den Kredit in der Höhe von 6,6 Millionen Franken mit 90 Prozent Ja-Stimmen bewilligt. Starten sollte das Projekt eigentlich schon im Winter 2016/17. Aufgrund des Ausmasses bedurfte es aber einer Rodungsbewilligung vom Bundesamt für Umwelt. Weil Gemeinde, Kanton und Bund im Bewilligungsverfahren involviert werden mussten, zog sich das Verfahren zusätzlich in die Länge. Die Abholzung kann ausserdem nicht zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Ab April bestehe eine Sperrfrist, so Pestalozzi, weil dann die Vögel zu nisten begännen. Was sagen Anwohner und Spaziergänger zu dem unschönen Anblick? «Bisher gab es keine Reklamationen oder entrüstete Anrufe», sagt Pestalozzi. An der Medienkonferenz ist man sich einig, dass dies zum grössten Teil der Aufklärungsarbeit zu verdanken ist.

So gebe es überall Informationstafeln, die über die Gründe des Unternehmens aufklärten sowie alternative Wanderrouten aufzeigten, sagt Pestalozzi. Einige Bürgerinnen und Bürger hätten sich gar bedankt, dass sie frühzeitig informiert worden seien, ergänzt Flühmann.

Ökologische Aufwertung

Über die Zukunft des Waldstückes muss man sich denn auch keine Sorgen machen. Nach Beendigung der Arbeiten im Herbst 2019 soll der Wald wieder aufgeforstet werden. Das Projekt wird laut Flühmann von einer ökologischen Baubegleitung unterstützt. Pestalozzi spricht von einem vielfältigen Mischwald: «Das Ziel wäre, eine hohe Biodiversität zu kreieren, die hoffentlich noch wertvoller für die Natur ist.» Das alte Bauwerk wird abgerissen und durch feuchte Senkungen, Lichtungen und Tümpel ersetzt. Es soll künftig mehr Lebensraum für seltene Strauch- und Baumarten sowie für eine Vielzahl an Vögeln und Insekten geschaffen werden.

Das neue Bauwerk sei grundsätzlich nur ein Betonklotz, sagt Kurt Zahnd, Projektleiter der Wasserversorgung Köniz. Denn Beton sichere eine gute Wasserqualität. Zum Schluss werde das Bauwerk überdeckt, befinde sich also unterirdisch, so Zahnd. «Zu sehen sein wird nur der Eingang mit Natursteinmauern.» (Der Bund)