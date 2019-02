Himmliches über dem Nebelmeer

Wenn das Mittelland mal wieder unter einer zähen Nebeldecke liegt, zieht es Bernerinnen, Münsinger, Worberinnen und Könizer in die Höhe. Zum Beispiel aufs Niederhorn, von dessen Gipfel aus sich einem der Blick auf das Justistal, den Jura, die Blüemlisalp und natürlich das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau eröffnet. Auch wir sind – zusammen mit vielen anderen – auf den Hausberg Beatenbergs gepilgert.

Während die meisten der Gleichgesinnten am späten Nachmittag den Weg in Richtung Beatenbucht antreten, beschliessen wir, den Tag in Beatenberg, dem längsten Dorf Europas, ausklingen zu lassen. Und zwar im Hotel Restaurant Gloria, welches vor fast 60 Jahren von Fritz und Lintschi Oehrli eröffnet wurde, seit 2007 führt es Sohn Bernhard zusammen mit seiner Frau Jacky Daniels.

Als wir das Restaurant betreten, ist dieses bereits gut gefüllt. Ein Grossteil der Gäste – darunter viele Asiaten – ist im Hotel einquartiert. Doch auch etliche Einheimische haben an diesem Abend den Weg ins «Gloria» gefunden. Uns wird ein Tisch in der Ecke zugewiesen, von dem aus wir beste Sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau hätten, wäre es nicht schon dunkel. Nach den zahlreichen Schlittenfahrten vom Niederhorn hinunter sind wir nun richtig hungrig. Chefkoch Bernhard Oehrli bringt uns die Speisekarten persönlich an den Tisch und nimmt sich Zeit, um ein wenig mit uns zu plaudern. Sehr sympathisch.

Das Angebot ist abwechslungsreich, aber dennoch übersichtlich. In der Schweizer Ecke finden sich traditionelle Gerichte wie Rösti mit Käse (19 Fr.), Kalbsbratwurst mit Zwiebelsauce (22 Fr), Schweinsrahmschnitzel mit Teigwaren (27 Fr.) und drei verschiedene Fonduevariationen. Das Fondue mit Suurem Moscht, Schnittlauch und Calvados (28 Fr. pro Person) kennen wir von einem letzten Besuch, es schmeckte vorzüglich. Unter «Unsere Spezialitäten» geht es internationaler zu und her: Ein Filetstück vom Thunfisch als Sashimi Tuna mit einer Tempurakruste (19 Fr.), ein Australisches Lammkarre mit Gemüse und Stampfkartoffeln (42 Fr.) oder ein traditionelles grünes Thaicurry mit Poulet (34 Fr.).

Der Begleiter setzt auf Bewährtes und wählt das Kalbsgeschnetzelte an Champignonsauce mit Rösti (42 Fr.), die Testesserin entscheidet sich nach langem Hin und Her für das Zitronenrisotto mit Fenchel und Salsa Verde (27 Fr.); dazu gibt es je ein Glas Valpolicella Classico (dl/8 Fr.) und «Ursus Blanc» Assemblage blanc (dl/8 Fr.) – eine gute Wahl. Die Kinder wurden auf der Spezialkarte für Kinder fündig: Spaghetti mit Tomatensauce (9 Fr.) und Chicken Nuggets mit Pommes Frites (12 Fr.).

Kaum haben wir bestellt, rauscht die freundliche Bedienung mit einem Gruss aus der Küche an, ein Gurkenröllchen mit Frischkäsefüllung. Das Amuse Bouche macht Lust auf mehr. Und darauf müssen wir nicht lange warten, sogleich werden die Gemüsesuppe (9 Fr.) und der gemischte Salat (9.50 Fr.) serviert, zeitgleich mit den Kindertellern. Die Suppe ist cremig und genau richtig gewürzt, der Salat knackig, die Sauce erfrischend – ein gelungener Einstieg. Und es kommt noch besser: Bei den Hauptspeisen wird deutlich, dass Oehrli in Australien einst ein Gourmetrestaurant führte. Das Fleisch ist zart, die Rösti schön kross und das Risotto schmeckt trotz Zitronensäure überhaupt nicht sauer, sondern erfrischend cremig.

Eigentlich sind wir nach Vor- und Hauptspeise satt, auf etwas Süsses möchten wir dennoch nicht verzichten. Wir wählen das Baileys Panna Cotta mit einer Kugel Caféglace und einem Stückchen Zitronencake (12 Fr.). Die Süssspeise wird auf einer kleinen Schieferplatte serviert – und schmeckt sehr gut. Es ist der ideale Abschluss eines wunderbaren Tages. Wir kommen wieder – und nicht erst, wenn uns zuhause die Nebeldecke auf den Kopf fällt.

Weitere Aufgetischt-Folgen finden Sie hier. (Der Bund)