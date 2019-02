Heizöl in Ostermundiger Einkaufszentrum ausgelaufen

Rund 20'000 Liter Heizöl sind am Mittwochmorgen in der Einstellhalle eines Einkaufszentrums in Ostermundigen ausgelaufen. Für die Umwelt besteht nach Angaben der Berner Kantonspolizei keine Gefahr. Auch Verletzte gibt es nicht, wie sie mitteilte.

Seit kurz vor sieben Uhr stünden zwei Dutzend Feuerwehrleute aus Bern und Ostermundigen im Einsatz, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Sie geht davon aus, dass das Abpumpen des Öls bis in die frühen Abendstunden andauern wird.

Die Einstellhalle wurde in den frühen Morgenstunden gesperrt, konnte jedoch im Verlauf des Vormittags wieder freigeben werden. Der Geschäftsbetrieb des Einkaufszentrums ist nicht beeinträchtigt. Die Ursache für das Heizölleck ist Gegenstand weiterer Abklärungen. (zec/sda)