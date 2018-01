Ehemaliges Erzbierschof-Lokal in Köniz besetzt

Wo noch kürzlich spezielles Bier gezapft wurde, dort wird jetzt gewohnt – wenn auch illegal: Das Lokal des inzwischen liquidierten Bierhändlers Erzbierschof an der Könizstrasse 276 wurde in der Nacht auf Freitag besetzt. «Wir kreieren eine vielfältige Kulturstätte», heisst es in einer Mitteilung des Besetzerkollektivs. Zudem werde Wohnraum für junge Menschen geschaffen.

Das Gebäude, in dem bis vor Kurzem auch eine Pizzeria eingemietet war, gehört laut den Besetzern einer Firma namens «CapRise living AG» aus Zug, welche mit dem Objekt «Immobilienspekulation» betreibe.

Die besagte Firma war am Samstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Auf der Webseite eines andern Immobilienunternehmens wird das Gewerbegebäude aber tatsächlich zum Kauf angeboten: Die Immostema aus Dietikon verlangt für das Objekt 2,4 Millionen Franken und stellt auch ein mögliches Neubauprojekt für 16 Millionen Franken vor.

Die Kantonspolizei erklärt auf Anfrage, dass sie von der Besetzung Kenntnis hat. Man sei mit den Eigentümern in Kontakt. Diese können nun entscheiden, ob sie die Besetzer tolerieren oder Strafanzeige erstatten. (spr)