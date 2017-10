Die Pilgerstrecke mit geklärtem Panorama

Seit dem Wochenende ist es enthüllt, das Poetenpanorama unweit der Talstation der Gurtenbahn in Wabern. Damit ist die gestalterische Aufwertung des Wegs auf den Gurten, respektive die vielbegangenen Pilgerstrecke zwischen dem Tram Nummer 9 und der Talstation der Gurtenbahn, abgeschlossen. Rund eine Million Besucherinnen und Besucher machen sich hier pro Jahr auf den Weg zum Gipfel. Neu sind sie sich von Beginn weg sicher, auf dem richtigen Pfad zu sein.

In enger Zusammenarbeit mit dem Zürcher Kommunikationsdesign-Unternehmen Sofies streute der Berner Künstler Adrian Scheidegger nämlich in sattem Bergbahnrot gehaltene Einsprengsel in den Weg zwischen Tram- und Talstation ein: Damit wird die Bahn künstlerisch und künstlich bis ganz ins Tal verlängert. Die Gemeinde Köniz will so den Zugang zu ihrer bedeutendsten landschaftlichen und touristischen Marke – dem Gurten – so überzeugend wie möglich hervorheben.

Dank dem letzten Element dieser Aufwertung, dem Poetenpanorama, können sich die in Richtung Gurten Ziehenden bereits im Talboden mit dem Thema Aussicht befassen – an einem Ort mit notabene sehr eingeschränkter Aussicht, die aber durch eine Vielzahl poetischer Einsichten auf der Panoramatafel kompensiert wird. Scheidegger und seine rund vier Dutzend «Poeten» haben so letzlich eine Hommage an Mani Matter geschaffen, der unmittelbar vor der Talstation auch mit dem «Mani-Matter-Wendeplatz» verewigt wurde. Dort setzt auch Kater Ferdiand langsam Patina an: Er ist hier als anfassbare Kunst in Bronze verankert worden. (Der Bund)