Die Misere nimmt kein Ende

Die Musikschule Köniz kommt nicht aus der Misere heraus. Und das, obwohl sie per 1. Februar 2019 die Tarife für den Unterricht erhöht. Vorstandspräsident Ueli Studer (SVP) spricht sogar davon, dass die Schule in eine «Schuldenspirale» hineinmanövriert werde, sofern das Könizer Parlament seine Haltung nicht überdenke.

Keine Rückzahlung möglich

Konkret geht es um 375000 Franken. Anfang November hätte das Könizer Parlament eine Erhöhung des Kredits für die Musikschule um je 125000 Franken für die nächsten beiden Jahre bewilligen sollen. Doch das Parlament gewährte die Krediterhöhung nicht.

Es bewilligte sie bloss als Darlehen, welches die Musikschule bis 2020 zurückzuzahlen muss. Und es weigerte sich, die Rückzahlung eines bestehenden Darlehens von 125000 Franken zu erlassen. «Aber wir können das Geld gar nicht zurückzahlen», beteuert Studer.

Die Musikschule habe keine Reserven, die sie dafür verwenden könne. Und mit den angepassten Tarifen würden lediglich die laufenden Kosten gedeckt. «In den sechs Jahren seit der letzten Erhöhung sind zum Beispiel die Lehrerlöhne angestiegen.» Über 80 Lehrkräfte unterrichten mittlerweile rund 1400 Kinder. Ausserdem hat die Schule nach Ausfällen in der Geschäftsleitung die Stellenprozente von 390 auf 480 aufgestockt.

Kein Einzelunterricht mehr

Bis im Januar soll die Schule dem Parlament zudem aufzeigen, wo sie Sparpotenzial sieht, wie Studer sagt. «Aber das können wir bis dann nicht in der nötigen Qualität tun.» Konkret will der Vorstand belegen, weshalb die Schule das Darlehen nicht zurückzahlen kann. Auch Sparpotenzial sieht Studer auf Anhieb nur bei den Leistungen der Schule. «Wir könnten zum Beispiel keinen Einzelunterricht mehr anbieten.»

Nun hat der Vorstand dem Parlamentspräsidenten und dem Gemeinderat einen Brief geschrieben, wie Studer sagt. Er bitte darin um eine Fristverlängerung bis zur Hauptversammlung des Trägervereins im Juni 2019. Dies müsste an der Parlamentssitzung am nächsten Montag geschehen. Und wenn es der Bitte nicht nachkommt? «Dann müssen wir über einen Plan C diskutieren», sagt Studer.