Die Könizer Schulden klettern eilig über die 100-Millionen-Grenze

Es ist das letzte Budget, das der aktuelle Könizer Gemeinderat unter seinem Präsidenten Ueli Studer (SVP) zu verantworten hat. Und was Studer aufs Ende seiner Amtszeit vorlegt, werden einige als verblüffend positive Abschiedsvorstellung lesen wollen. Für 2018 rechnet die Könizer Behörde nämlich mit einem ausgeglichenen Ergebnis, genau genommen gar mit einem klitzekleinen Ertragsüberschuss.

«Der neue Rat wird sich finanzpolitisch sehr anstrengen müssen.»Ueli Studer, Gemeindepräsident

Das ist ein recht starker Kontrast zu all den trüben Ankündigungen der Vorjahre. Studer freut es, dass es nach langer Zeit strikter Budgetdisziplin «nun doch noch möglich geworden ist», eine schwarze Null anzukündigen. Er freut sich auch über die sich gleichzeitig bietende Möglichkeit, dem unter Dauerdruck stehenden Gemeindepersonal eine symbolische, generelle Gehaltserhöhung von 0,3 Prozent zu gewähren. Diese Geste kostet Köniz rund 200'000 Franken. Zum Vergleich: Der Gesamtaufwand der Gemeinde Köniz wird sich 2018 auf rund 225 Millionen Franken belaufen.

Flotte Steuerzahler

Die Durchsicht des am Montag vorgelegten Budgetentwurfs zeigt, wie sehr einige wenige Faktoren dafür ausschlaggebend sind, dass Köniz seine Serie von Defiziten unterbrechen kann. Zum einen geht die Gemeinde davon aus, dass es den eigenen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gut geht, wird doch mit Steuereinnahmen von 117 Millionen Franken gerechnet.

Erfüllt sich diese Prognose, wird damit belegt, dass Köniz nun auch positive fiskalische Effekte seines Bevölkerungswachstums zu spüren bekommt. Zum anderen wird auch die Politik, planerische Mehrwerte abzuschöpfen, zunehmend spürbar. Hier geht Köniz von Einnahmen in der Höhe von 2,2 Millionen Franken aus. Der schliesslich wohl entscheidende Faktor fürs ausgeglichene Budget sei aber, dass im laufenden Jahr praktisch alle beschlossenen Sparentscheide umgesetzt worden seien, sagte Studer.

Aufstieg in eine neue Liga

Ein zweiter, genauerer Blick aufs Budget 2018 verdeutlicht freilich, warum dieses niemals als «Abschiedsgeschenk» durchgeht: weil Köniz ungeachtet der «schwarzen Null» nächstes Jahr punkto Schulden in eine neue Liga aufsteigen wird. Die Nettoschulden der Gemeinde klettern in zügigem Tempo über die 100-Millionen-Franken-Grenze. Letztes Jahr lag die Nettoverschuldung noch unter 55 Millionen.

Für jene, die noch grössere Zahlen mögen: Die Bruttoschulden werden nächstes Jahr auf knapp 300 Millionen Franken ansteigen. Das ist aber bloss ein Vorgeschmack auf das, was in den Jahren 2019 bis 2021 folgen wird. Weil neben anderen Investitionen hohe Ausgaben für Schulhausbauten, Schulhauserweiterungen und Schulhaussanierungen anstehen, wird die Verschuldung der Gemeinde in unvertraute Gefilde hochklettern.

Für die erwähnten Investitionen in die Schulinfrastruktur benötigt Köniz allein in den Jahren 2019 bis 2021 über 62 Millionen Franken. Das eigentlich Problematische ist dabei der pitoyable Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde. Für jede zu investierende Million kann Köniz nur rund 400'000 Franken selber erwirtschaftete Mittel einbringen. Die verbleibenden 600'000 Franken leistet sie sich auf Pump und macht damit noch mehr Schulden.

Schlimm oder tragbar?

Nettoschulden, die über die 100-Millionen-Marke klettern: Gemeindepräsident Ueli Studer liess am Montag offen, ob er dies nun als Beleg einer «sehr hohen» oder «noch tragbaren» Verschuldung versteht. Die politischen Meinungen dazu lägen weit auseinander, sagte Studer. Einig sei man sich lediglich in der Einschätzung, dass Köniz unverkennbar auf eine «wachstumsbedingte» Investitionsspitze zusteuere.

Wachstumsbedingte Investitionen seien halt auch «Vorinvestitionen», die sich dereinst hoffentlich auszahlten. Trotz seiner Zurückhaltung erlaubte sich Studer eine Message: «Der neue Gemeinderat wird sich finanzpolitisch sehr anstrengen müssen.» Obwohl der Begriff am Montag geflissentlich vermieden wurde, kann das wohl nur heissen: Der abtretende Gemeindepräsident erachtet eine Steuererhöhung über kurz oder lang als erforderlich.

Das ist an sich auch kein Geheimnis: Studer und der jetzige Gemeinderat hatten dem Parlament letztes Jahr eine «zwingende» Steuererhöhung von 1,49 auf 1,54 Einheiten vorgelegt. Das Parlament sprach sich gegen den Schritt aus, ohne jedoch einen alternativen Weg aus der Verschuldungsfalle anzudeuten.

Studers Nachfolgerin oder Nachfolger wird somit bereits am ersten Arbeitstag ein recht herausforderndes unerledigtes Dossier vorfinden. (Der Bund)