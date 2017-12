Der Mann fürs Konkrete tritt ab

Stimmt am Ende der Karriere das Urteil der anderen mit der eigenen Wahrnehmung überein, dann ist das schon mal ein Grund zur Zufriedenheit. Bei Ueli Studer ist das so. Der scheidende Könizer Gemeindepräsident sagt von sich, er stehe fürs «Häreluege» und er habe «ein für die Leute sichtbarer und spürbarer Gemeindepräsident» sein wollen, einer, der «der Gemeinde ein Gesicht gibt».

Weggefährten und Opponenten widersprechen ihm gar nicht: Studer sei einer, der zuhöre, das Gespräch suche und die Anliegen der Leute erkenne. Studer war – und ist – kein Unnahbarer. Zu diesem charakterlichen Zug kommt ein äusserliches Urteil: Studer sei der stets auffällig chic Gekleidete. Da ist es nun Studer, der nicht widerspricht: Ja, er habe auch äusserlich den Wert des Amtes zum Ausdruck bringen wollen. Allerdings sei er bereits als Malermeister «nie in verdreckten Überkleidern» aufgetreten. Jetzt endet nach 14 Jahren Studers politische Karriere. Er geht in Pension.

Pastellgelb wirkt beruhigend

Zu Beginn seines politischen Weges deutet zunächst wenig darauf hin, dass dieser an die Spitze der grössten Regionsgemeinde Berns führen würde. Als Malermeister Ueli Studer aus Oberscherli 2003 als vollamtlicher Könizer Gemeinderat gewählt wurde, trat er zunächst mit viel Respekt in die mächtigen Fussstapfen seines Vorgängers Daniel Pauli. Einige seiner frühen Akzente verrieten den Malermeister: Sein neues Büro liess Studer umgehend in dezentem Pastellgelb streichen. Studer: «Gelb ist edel und wirkt auf mich beruhigend.» Er gab der Sache gerne eine konkrete Farbe.

Kaum im Amt, wurde es turbulent. Gemeindepräsident Henri Huber (SP) kündete seinen Rücktritt an, und Studer bewarb sich ums Präsidium. Erfolglos. Seine Niederlage war folgerichtig, denn es war primär die Partei, die «den wirklich unverbrauchten Ueli Studer» an den Start drängte. Studer selbst folgte eher Sachzwängen, etwa dem Umstand, dass er sein Malergeschäft verkauft hatte und somit ganz auf die Karte Politik setzen musste.

Die Niederlage erlebte Studer nicht als schwarzen Tag: Er scheiterte gescheit, denn genau genommen war ihm die Rolle als «Bürgerlicher mit sozialer Verantwortung» wichtiger als das Etikett «Gemeindepräsident». In der Folge entwickelte Studer als Schul-, Gesundheits- und Sozialdirektor die progressive Könizer Schul- und Sozialpolitik weiter. Neuerungen wie die Lehrstellenbörse, die Ganztagsschule Oberscherli, die Köhlerei im Forst oder das Beschäftigungsprojekt Fraktion tragen seine Handschrift.

Delikates Wahlversprechen

Für seine letzte Legislatur schaffte Studer den Sprung ins Gemeindepräsidium sehr souverän. Beim zweiten Anlauf war er selbst ein anderer: «Ich wusste, dass ichs will. Ich wusste, dass ichs schaffe.» Diese Selbstsicherheit färbte auf seine Wahlversprechen ab. Am «Bund»-Wahlpodium gab Studer 2013 zu Protokoll, er sei in vier Jahren – also jetzt – am Schuldenabbau zu messen. Damals lagen die Nettoschulden der Gemeinde bei 40 Millionen.

Seither hat sich die Schuldenlast in etwa verdoppelt. Pitoyabel ist der Selbstfinanzierungsgrad: Für jede investierte Million kann Köniz derzeit nur knapp 300'000 Franken selbst erwirtschaftete Mittel einbringen. Die verbleibenden 700'000 Franken leistet sich die Gemeinde auf Pump. Studer zu unterstellen, er habe justament im präsidialen Kerndossier – den Finanzen – seine Ziele verfehlt, wäre freilich voreilig. Beeindruckend ist wenn schon sein Lernwille. Zunächst trat er mit der simplen Losung «man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt» an. Schliesslich wars aber ebenfalls Studer, der die Erarbeitung einer umfassenden Finanzstrategie vorantrieb.

Durch die Analysen gescheiter geworden, forderte er 2016 vom Parlament mit Verve eine Steuererhöhung. Studer: «Ich kam zur Erkenntnis, dass uns nur die Wahl zwischen zwei Wegen bleibt. Entweder die Steuern zu erhöhen. Oder aber Angebote abzubauen, die die Qualität unserer Gemeinde ausmachen.» Seine eigene Partei, die SVP, verhinderte Seite an Seite mit der FDP den Korrekturschritt. Somit werden die Nettoschulden 2018 auf voraussichtlich 100 Millionen Franken hochklettern.

Er war nicht «Ueli der Knecht»

Das Verhältnis zwischen Studer und seiner Partei ist ohnehin ein besonderes. Studer erreichte hin und wieder ausgerechnet die Seinen nicht. Das Gespann Studer-SVP hatte sich etwas auseinandergelebt. Schon über den Sozialvorsteher Studer sagten Parteifunktionäre im Vertrauten: «Der Ueli wird langsam zum Sozi.» Doch gerade diese Unabhängigkeit von Parteidoktrin stärkte die Anerkennung seiner Regierungsarbeit.

Studer war nicht «Ueli der Knecht». Die Unterstellung, er sei ein strammer Parteisoldat, kennt Studer trotzdem. Zumindest in der Wahlkampfhektik pflegten politische Gegnerinnen und Gegner ihm vorzuwerfen, er agiere in Köniz mit sozialer Ader, als Grossrat aber als hemdsärmlig Linientreuer, der auf den Abbau der Sozialhilfe hinarbeite. Denn: Studer hatte 2013 mit seiner Motion im Grossen Rat den Anstoss gegeben, die Sozialhilfeleistungen um insgesamt 10 Prozent zu kürzen. Studer fühlt sich in dieser Sache aber missverstanden.

Er habe als Gemeinderat erfahren, wie vieles im Sozialbereich tatsächlich im Argen liege: «Also muss man handeln.» Er sagt, dass er heute breiter argumentieren würde: «Heute würde ich stärker betonen, dass man nicht allein bei den Leistungen ansetzen kann, sondern die Sozialhilfe grundsätzlich umbauen müsste.» Primär gelte es, die Sozialarbeitenden zu entlasten: «Sie sind zu sehr in den administrativen und rechtlichen Fragen gefangen. Sie sollten sich viel stärker direkt um die betreuten Menschen kümmern können.»

«Meine Direktion»

Die Leidenschaftlichkeit, mit der Studer noch heute über Sozial- und Schulpolitik spricht, illustriert eine studersche Eigenheit. Als Gemeindepräsident verschaffte er den Bürgerlichen – nach Jahrzehnten sozialdemokratischer Vorherrschaft – ein enormes Glücksmoment. Das Amt war Studers politische Krönung. Aber regelmässig meldete sich bei ihm die «Längizyti» nach «seiner» Sozial- und Schuldirektion respektive die Sehnsucht nach den mit dem wirklichen Leben verhafteten Themen. Im Kern schlug bis zuletzt der Malermeister durch, der der Sache lieber eine konkrete Farbe gibt, statt sich in theoretischen Farblehren zu verlieren.

«Ich bin auch redselig genug»

Dem Konkreten und Praktischen wird Studer künftig Raum geben. Er freue sich, Verantwortung abzugeben und das familiäre Leben – seine Grosskinder – neu zu entdecken. Er freue sich, den Verein Berner Gesundheit weiter zu präsidieren. Zudem wird er für die Musikschule Köniz eine Zusatzrunde einlegen. Er träumt aber auch davon, «dereinst einfach Rotkreuzfahrten zu machen und Leute von A nach B zu fahren». Warum? Studer: «Weil mir der Austausch mit diesen Menschen liegen würde. Und weil ich, glaub ich, auch redselig genug bin.» (Der Bund)