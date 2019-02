Beide Seiten reichten gegen das jeweilige Vorhaben eine Beschwerde respektive eine Einsprache ein. Nach der Vermittlung durch die Stadt Biel konnten zentrale Streitfragen geklärt und eine Vereinbarung unterzeichnet werden. Beide Parteien ziehen ihre Einsprache respektive Beschwerde zurück.

Die Alpine Finanz AG unterstützt die Bestrebungen der «Chessu»-Crew in Sachen Lärmschutz. Die Sanierung des AJZ unterstützt die Immobilienfirma mit einem Beitrag von 150'000 Franken. Weiter will die Verantwortliche der Esplanade-Überbauung Lärmschutzverglasungen am Hotel anbringen.

«Wir sind froh, dass beide Parteien zusammen einen Weg gefunden haben und sind sicher, dass es zu einem konstruktiven Nebeneinander kommen wird», lässt sich der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr in der Mitteilung zitieren.

Die Alpine Finanz AG wird künftig ebenfalls an einem Runden Tisch teilnehmen, der sich seit Jahren in diesem städtischen Quartier etabliert hat. In diesem Rahmen sollen offene Fragen und Probleme besprochen und nach Lösungen gesucht werden.