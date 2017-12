Alles neu im neuen Jahr

Nur einer von fünf Könizer Gemeinderäten weiss Anfang Januar schon, wie der Laden läuft. Der Grünliberale Thomas Brönnimann tritt seine zweite Amtszeit an. Die anderen wurden heuer neu gewählt. Daher verändert sich politisch einiges in der grössten Agglomerationsgemeinde Berns. Die Kräfteverhältnisse bleiben zwar gleich. Doch sind die Direktionen neu verteilt worden. Das wird Auswirkungen auf die Gemeinde haben.

So hat die SVP mit dem Gemeindepräsidium und der Finanzdirektion eine Schlüsselposition verloren. SVP-Mann Ueli Studer tritt ab und wird im Frühling pensioniert. Seine Nachfolgerin ist die SP-Frau Annemarie Berlinger. Sie wird nächste Woche im «Bund»-Interview über ihre Pläne berichten.

Superdirektion für die SVP

Andererseits hat die SVP eine andere Schlüsselposition neu gewonnen. Künftig besetzt sie mit dem wachstumskritischen Landwirt Christian Burren die sogenannte «Superdirektion» Planung und Verkehr. Diese war zuvor fest in SP-Hand. Die abtretende Gemeinderätin Katrin Sedlmayer (SP) führte die Direktion zwölf Jahre lang erfolgreich. Fast alle Vorlagen aus ihrer Direktion wurden angenommen. Nur die Tram-Abstimmung verlor Sedlmayer. Hingegen prägte die abtretende Politikerin die Ortsplanungsrevision, die kurz vor der Abstimmung steht. Sie brachte die 2000-Watt-Siedlung im Ried bei Niederwangen zur Ausführungsreife, und sie setzte sich intensiv dafür ein, dass Köniz auf dem Weg zur Velo-Gemeinde ist. Sedlmayer will nun ein Studium in Altertumswissenschaften beginnen und ihrer Familie etwas mehr Zeit widmen.

Auch zwei andere Direktionen wechseln die Partei. Die FDP und die GLP tauschen ihre bisherigen Direktionen. Brönnimann (GLP) übernimmt die Verantwortung für Sicherheit und Liegenschaften vom abtretenden Urs Wilk. Der FDP-Mann und Architekt hat sich in seiner 13-jährigen Amtszeit vor allem um die Schulhäuser gekümmert. Die Entwicklung des Schlossareals, insbesondere des Kornhauses, kam in seiner Amtszeit nicht wie gewünscht voran. Brönnimann könnte in den kommenden Jahren hier einen Schwerpunkt setzen. Hingegen übernimmt der neue FDP-Gemeinderat Hans-Peter Kohler von Brönnimann die Direktion Bildung und Soziales. Dem Arzt und Könizer Parlamentarier sind vor allem die umstrittenen Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt ein Anliegen. Der bisherige Gemeinderat wollte diese abschaffen, weil sie die Gemeindefinanzen zu stark belasten.

Umweltdirektion bleibt grün

Kontinuität verspricht der Wechsel in der Direktion für Umwelt und Betriebe. Das Amt bleibt in grüner Hand. Gemeinderätin Rita Haudenschild – auch sie zwölf Jahre im Amt – hat die Direktion in ein Amt ausgebaut, das sich stark und professionell für Umweltanliegen engagiert. Die Biologin setzte sich entschieden für Landschaftsschutz und Energiepolitik ein. Köniz hinterlässt sie unter anderem den Liebefeldpark und das Infozentrum Eichholz. Die Finanzierung des Letzteren ist allerdings gefährdet.

Haudenschild wird nun als Geschäftsführerin der Schweizerischen Energiestiftung in die Verbandsarbeit zurückkehren. Ihr Nachfolger ist Hansueli Pestalozzi. Er dürfte die Politik seiner Vorgängerin weiterführen, wenn auch moderater. Pestalozzi gilt als bürgernaher Brückenbauer. (Der Bund)