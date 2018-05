Tankstellenshop in Burgdorf überfallen

Zwei maskierte Unbekannte haben am Samstagabend in Burgdorf einen Tankstellenshop überfallen. Sie bedrohten die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und flüchteten mit einer Beute in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Die Täter - nach ersten Erkenntnissen ein Mann und eine Frau - betraten den Shop an der Emmentalstrasse um 21 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Sonntag mitteilten. Sie bedrohten eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderten Geld.

Danach liefen die Räuber zu Fuss in Richtung Klinik Selhofen davon. Wohin sie sich danach wandten, ist laut Communiqué nicht bekannt. Die Täter sprachen laut Polizei Schweizerdeutsch. Die Polizei sucht Zeugen. (msl/sda)