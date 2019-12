Reformierte investieren 500'000 Franken in den Klimaschutz

An der Wintersynode der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wurde ein Beschluss gefasst, der die Errichtung eines Klimaschutzfonds ermöglicht. Der Fond soll mit über 500'000 Franken gespiesen werden und kommt Kirchgemeinden zugute, die sich in den Jahren 2020 bis 2023 im Klimaschutz engagieren. Die Bestände des Fonds zur Förderung von Solaranlagen auf kirchlichen Gebäuden und für Beratungen in Energie- und Umweltmanagement werden im Gegenzug aufgelöst. Die noch vorhandenen Gelder fliessen in die Erfolgsrechnung 2019.