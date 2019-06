Rammstein in Bern: Was uns erwartete

Wegen einer orthografischen Unachtsamkeit von Frontmann Till Lindemann setzte aber eine Band mit zwei «M» im Namen zum Welterfolg an.

Warum werden sie so kontrovers diskutiert? In ihrem Werk flirtet die Band immer mal wieder mit der totalitären Ideologie des Faschismus im Allgemeinen und der Nazi-Zeit Deutschlands im Speziellen. Ihr jüngstes Musikvideo ist ein Streifzug durch die Deutsche Geschichte – in einer Sequenz hängen die Bandmitglieder in einem Vernichtungslager in KZ-Klamotten vor SS-Schergen am Galgen. Sänger Till Lindemann tönt in seinen Texten fast ausschliesslich stark tabuisierte Themen wie sexuellen Missbrauch, Nekrophilie, Pyromanie, Inzest oder Gewalt an.