Rammstein in Bern: Was erwartet uns?

Warum werden sie so kontrovers diskutiert? In ihrem Werk flirtet die Band immer mal wieder mit der totalitären Ideologie des Faschismus im Allgemeinen und der Nazi-Zeit Deutschlands im Speziellen. Ihr jüngstes Musikvideo ist ein Streifzug durch die Deutsche Geschichte – in einer Sequenz hängen die Bandmitglieder in einem Vernichtungslager in KZ-Klamotten vor SS-Schergen am Galgen. Sänger Till Lindemann tönt in seinen Texten fast ausschliesslich stark tabuisierte Themen wie sexueller Missbrauch, Nekrophilie, Pyromanie, Inzest oder Gewalt an.