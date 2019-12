Räumungsbefehl für das Bankkonto

In der Vorweihnachtszeit flattern sie wieder zahlreich in die Briefkästen: Schreiben von Hilfsorganisationen mit der Bitte um eine kleine oder noch besser eine grössere Spende. Das ist kein Zufall. In der Vorweihnachtszeit sind Schweizerinnen und Schweizer am spendierfreudigsten. Hilfsorganisationen nutzen das aus. Der Spendenmarkt ist aber hart umkämpft. An Geld kommt nur, wer auffällt.