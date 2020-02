Rätsel um Detonationen in Biel gelöst

Das Rätsel um eine Reihe von Detonationen im Januar in Biel ist gelöst. Die Kantonspolizei Bern hat zwei Schweizer im Alter von 29 und 40 Jahren gefasst, die verbotene Petarden gezündet haben sollen.

Das teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Donnerstag mit. Die letzte Detonation war am vergangenen Freitag kurz nach 04.40 Uhr in der Innenstadt zu hören. Eine Polizeipatrouille hielt kurz darauf zwei Männer an. Diese gestanden, gesetzeswidrige Petarden gezündet zu haben.