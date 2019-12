Radiostudio Bern: 70 Radiofachleute müssen nach Zürich ziehen

Die Zukunft des Radiostudios in Bern ist besiegelt: Am Dienstag hat die Geschäftsleitung von SRF die Kernpunkte der neuen Audiostrategie bekannt gegeben. Entschieden ist somit, dass Radio SRF 4 News und die Nachrichtenredaktion definitiv nach Zürich in den Hauptsitz der SRG in Leutschenbach ziehen müssen. Von den Umzugsplänen betroffen sind 70 Mitarbeitende, die spätestens Ende 2021 umziehen sollen. Die neue Audiostrategie sieht somit vor, künftig die Aktualität am Standort in Zürich zu bündeln.