Radikaler Ruf nach mehr Demofreiheit

Wer in Bern demonstrieren will, braucht dazu das Einverständnis der Behörden und muss zahlreiche Auflagen erfüllen. Über Sinn und Zweck dieser Praxis wird in der Bundesstadt, wo jährlich rund 230 Kundgebungen stattfinden, immer wieder gestritten.

Nun gibt eine radikale Forderung zu reden, welche die Bewilligungspflicht ganz abschaffen möchte. In Zukunft sollen politische Kundgebungen nur noch angemeldet werden müssen. Damit bleibe eine Koordination mit Bernmobil und der Verkehrspolizei weithin möglich, heisst es. Diese Praxis kommt heute schon bei Spontankundgebungen zur Anwendung.