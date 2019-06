«Quoten sind für die Uni keine Lösung»

Herr Leumann, mehr als die Hälfte der Studierenden an der Universität Bern sind Frauen, aber der Anteil der Professorinnen beträgt nur 23 Prozent. Wie erklären Sie sich das?

In den letzten Jahren haben wir die Zahl der Doktorandinnen steigern können. Aber sobald es um Professuren geht, gibt es einen Knick. Die Postdoc-Phase ist ein kritischer Punkt in der Karriere junger Frauen. In dieser Zeit stellt sich vielen die Frage, ob es genügend Perspektiven und Unterstützung der Universität für eine Hochschulkarriere gibt.