Psychiatriezentrum Münsingen will Bauten «entstigmatisieren»

Das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) will in den nächsten Jahren für rund 53 Millionen Franken seine Gebäude sanieren und Ausbauten realisieren. Richtungsweisend bei diesen Arbeiten soll sein, dass die Psychiatriegebäude «entstigmatisiert» werden.

Wie das PZM in einer Mitteilung schreibt, entstanden die Anlagen in einer Zeit, als die psychiatrischen Patienten in grossen Anstalten und von der Bevölkerung getrennt versorgt wurden. «Sie trugen das Stigma der unheilbar Kranken.» Zudem brächten die Gebäude aus dieser Zeit die klarer Hierarchie zwischen Ärzten, Pflegern und Patienten zum Ausdruck. Diese Haltung gelte es mit Hilfe der geplanten Bauarbeiten zu überwinden.