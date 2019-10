Prozess um Baumängel in Schönberg Ost

Es sind kaum «Hunderte von Menschen», die in der Berner Prestige-Überbauung Schönberg Ost in Wohnungen mit Baumängeln sitzen, wie Rechtsanwalt Roger König am Mittwoch vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland sagte. Aber das Ausmass der Probleme in einigen Wohnhäusern ist doch beträchtlich («Der Bund» berichtete). Auffallend ist auch, dass die Gebäude alle von der Generalunternehmung Steiner AG errichtet wurden.