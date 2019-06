Professor Geiss mit bronzenem Sonnenwindsegel geehrt

Die Inschrift auf dem von Künstler Horst Bohnet gestalteten Segel. (Foto: Universität Bern)

Das bronzene Segel ist am Sonntagnachmittag im Gebäude der Exakten Wissenschaften in Bern enthüllt worden. Johannes Geiss, der dieses Jahr 93-jährig wird, konnte dem Anlass aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen. Vertreten wurde er von seiner Frau und seiner Tochter. Beim Festakt waren rund 50 Personen zugegen.

Apollo-Astronaut in Bern

Prominenter Gast war Charles Duke, Astronaut von Apollo 16. Duke war der zehnte Mann auf dem Mond; er hatte das Berner Experiment ein letztes Mal aufgestellt auf der Mondoberfläche und das Segel für rund 45 Stunden hängen lassen. Bei Apollo 11 war die Expositionszeit mit 77 Minuten wesentlich kürzer gewesen.

Beim Einpacken hatte Charles Duke dann allerdings etwas Mühe mit der widerspenstigen Folie bekundet. Es wollte ihm nicht gelingen, sie fachgerecht wieder einzurollen; so stopfte er sie schliesslich zurück in einen Behälter. Es mag sein, dass er am Sonntagnachmittag, als er die Skulptur betrachtete, sich daran erinnerte. Die Folie konnte an der Universität Bern trotzdem ausgewertet werden.

Das Stativ des Experiments blieb jeweils auf der Mondoberfläche zurück. Insgesamt liegen somit heute fünf Stative aus Bern auf dem Mond – jedes versehen mit einer Gravur, die auf das Physikalische Institut der Universität Bern hinweist.

Buzz Aldrin, Astronaut von Apollo 11, stellte das erste Sonnenwindexperiment auf. Bild: Nasa / Apollo 11

Charles Duke ist dieser Tage in Bern, weil er am Sonntagabend der Premiere des Films «Lunar Tribute» beiwohnte und an einer Podiumsdiskussion teilnahm. Der Film des Berners Rob Lewis erzählt die Geschichte des Familienbildes, das Duke mit auf den Mond genommen und dort liegen gelassen hat.